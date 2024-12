Piloto da SuperBike morre após acidente em Interlagos

No final da noite deste sábado, 30, o SuperBike Brasil anunciou a morte do piloto João Eloi. Eloi, que tinha 57 anos, sofreu uma queda durante prova da classe SuperSport 400cc Escola, realizada no autódromo de Interlagos.

Ele teria se envolvido em um acidente com outro piloto, o que o fez bater com violência em um dos muros do circuito paulistano, e foi jogado para longe, já desacordado.

João Elói morreu em acidente no autódromo de Interlagos no sábado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Segundo a organização do SuperBike Brasil, Eloi foi socorrido e encaminhado até a sala de emergência do autódromo. Porém, acabou não resistindo aos ferimentos.

A morte de Eloi é a sétima de um piloto do Superbike Brasil em Interlagos no intervalo de sete anos. Esta é a segunda morte do Super Bike Brasil em Interlagos só em 2024. Em junho, o argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu em um treino livre da Honda Junior Cup, categoria de base que faz parte do Superbike Brasil.

Confira, abaixo, a nota oficial do SuperBike Brasil:

O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto João Eloi, de 57 anos. Na tarde deste sábado (30), o sul-caetanense sofreu uma queda durante a corrida da categoria SuperSport 400cc - Escola, válida pela nona etapa do SuperBike Brasil, sediada no Autódromo de Interlagos.

Apesar do pronto atendimento realizado pela equipe de resgate do campeonato, em ambulância UTI, seguido pelo rápido encaminhamento para a sala de emergência do autódromo, João acabou falecendo ainda no ambulatório.

A organização do SuperBike Brasil se disponibiliza a prestar total assistência à família do piloto. Além disso, todos da equipe do campeonato estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de João.