Piloto da F1 critica indecisão de Sainz: ‘Está atrasando todos’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/07/2024 - 09:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O nome mais cobiçado do mercado da Fórmula 1 desde o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari é o de Carlos Sainz, que vai deixar a escuderia italiana depois de quatro temporadas para dar espaço ao britânico. O espanhol, porém, ainda não definiu seu futuro e isso tem incomodado Guanyu Zhou, que disparou contra o piloto do carro #55.

O chinês da Sauber, que ainda não tem vaga garantida no grid para 2025, não entende a demora de Sainz, que falou em Silverstone que não vai mais falar do futuro até tomar uma decisão.

- Sinceramente, sinto que é um pouco difícil de entender, porque não é tão difícil de tomar uma decisão. Você não está tomando uma decisão sobre uma equipe que talvez esteja brigando por título, você está tomando uma decisão entre equipes do pelotão intermediário e isso depende de onde você quer chegar - afirmou.

Para Zhou, a demora de Sainz está travando a definição do futuro de muitos pilotos, incluindo o dele, uma vez que a Sauber está entre uma das opções do espanhol, assim como Alpine, Mercedes e Williams.

- Não sei o que ele está pensando, mas estamos apenas esperando por ele, ele está atrasando a decisão de todos. Vejo que as equipes têm alguns prazos, porque não se pode simplesmente esperar por outra pessoa até que ela clareie a cabeça - criticou.

Mesmo com tamanha indefinição, Zhou ainda está confiante de que tem espaço no grid da Fórmula 1 e mantém conversas com algumas equipes.

- Estamos todos esperando Carlos tomar as decisões. Continuo conversando com equipes diferentes para entender para onde estou indo. Está claro que Sainz é uma prioridade no mercado agora, mas as coisas ainda estão em aberto e ainda estou confiante de que tenho uma chance em algum lugar - declarou.

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 19 e 21 de julho para o GP da Hungria, no Hungaroring.