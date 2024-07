F1: Verstappen revela ‘problemas de visão’ após acidente com Hamilton em Silverstone

Verstappen e Hamilton se envolveram em acidente em 2021 (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/07/2024 - 09:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen revelou que enfrenta consequências do polêmico acidente com Lewis Hamilton, no GP da Inglaterra, disputado na temporada de 2021 da Fórmula 1. O neerlandês declarou que, desde então, tem problemas de visão.

A declaração do piloto foi feita ao próprio site da Red Bull. Verstappen elencou as dez principais vitórias da carreira. Na sétima colocação está o GP dos Estados Unidos daquela temporada. O tricampeão relatou que ali foi a primeira vez que enfrentou os problemas de visão.

- Desde a batida em Silverstone, sofro com problemas de visão, especialmente em pistas onduladas ou com muitas placas de publicidade ao redor do traçado - revelou Verstappen.

Sete corridas depois do GP da Inglaterra, a etapa no Circuito das Américas, em Austin, teve foi um duelo feroz entre Verstappen e Hamilton. Durante as 56 voltas, ambos disputaram a vitória, com vantagem para o neerlandês por somente 1s333 para o heptacampeão — mesmo após enfrentar os problemas de visão.

- Naquela corrida (GP dos EUA de 2021), não tinha de lutar apenas contra Lewis, mas com as imagens borradas. É como manejar uma lancha a 300 km/h. Nunca falei disso antes, mas, por algumas voltas, é tão ruim que considero parar o carro - disse Verstappen.

- A única coisa que me ajudou foi me concentrar na minha respiração enquanto Lewis vinha logo atrás de mim. Aquela foi uma vitória importante que precisava desesperadamente para o campeonato - finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas no Hungaroring para o GP da Hungria, entre os dias 19 e 21 de julho.