Show do Super Bowl 2025 causa briga entre cantores de rap

Show do intervalo do Super Bowl 2025 causou briga entre estrelas do rap internacional após o astro Kendrick Lamar anunciar que fará parte do evento. Outros cantores como Nicki Minaj, Master P e Cam'Ron, se pronunciaram e o desentendimento se desenrolou até virar tema de música.

Os rappers consideraram um desrespeito com o cantor Lil Wayne, que nasceu e cresceu em Nova Orleans, onde será realizada a final da NFL. Lil publicou um vídeo em seu Instagram, desolado com a escolha pelo rapper de Compton, cidade de Kendrick Lamar.

-Aquilo doeu, doeu muito. Eu me culpo por não estar mentalmente preparado para uma decepção, por me colocar mentalmente naquela posição automaticamente. Mas eu pensei que não havia nada melhor: naquele lugar, naquele palco, naquela plataforma, naquela cidade - comunicou Lil Wayne.

Ninck Minaj foi uma das cantoras que se pronunciou sobre o ocorrido. A artista subiu o tom e atacou Jay-Z, dono da Roc Nation, empresa que produz o show do intervalo do Super Bowl desde 2019.

-Isso vai passar, mas o que você fez pela cultura do Hip-Hop fica - comunicou a rapper.

Em resposta, Kenderick lançou o disco GNX e afirmou que seu trabalho duro decepcionou Lil Wayne. Além de ressaltar sua admiração pelo rapper e revelar que gostava de escutar Tha Carter 3, um dos principais álbuns do cantor de New Orleans. Depois de alguns meses, ele comentou que conversou com o companheiro e resolveu a situação.

- Cara, o que eu faço? Eu estou tranquilo, e eles ainda querem minha cabeça. Não confundam gentileza com fraqueza. Deixem esse gigante dormir. Eu imploro a todos vocês. Ninguém realmente quer destruição, nem eu. Mas eu destruirei se for perturbado. Juro por mim - escreveu Lil Wayne nas suas redes sociais.

O Super Bowl 2025

O Super Bowl LIX acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025, um domingo, como é tradição e o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam pelo título. O Caesars Superdome, um dos estádios mais icônicos dos Estados Unidos, sediará a partida. Os torcedores poderão acompanhar o Super Bowl LIX por várias plataformas: NFL Game Pass, ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming).