PGA Tour Americas confirma presença no Rio de Janeiro até 2027 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro se prepara para se tornar um polo ainda mais importante no cenário do golfe

mundial. O PGA Tour Americas, circuito de acesso ao Korn Ferry Tour, confirmou sua presença

na Cidade Maravilhosa pelos próximos três anos, entre 2025 e 2027. A decisão vem após o

grande sucesso do evento piloto, realizado em abril deste ano no Campo Olímpico de Golfe.

O 69º ECP Brazil Open reuniu mais de 140 golfistas de 18 países e foi vencido pelo canadense

Matthew Anderson. A competição marcou o retorno de um torneio sancionado pelo PGA Tour

ao Rio de Janeiro, após sete anos.

O organizador, Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro,

acredita que o sucesso foi fundamental para garantir o torneio até 2027. Ele vê o grande

potencial de crescimento do esporte e da economia em torno dele como positivo. Em todo o

mundo, o golfe movimenta dezenas de bilhões de dólares e gera milhões de empregos.

- Conseguimos trazer para o Brasil um turismo que antes não existia, o turismo de golfe.

Atraímos pessoas com alto poder aquisitivo, que vêm para o nosso país jogar em um campo

com padrões internacionais de qualidade. Lotam os hotéis, as atrações turísticas,

restaurantes, shoppings. Movimentam a economia da cidade - comenta Favoreto. E continua:

"o Campo Olímpico de Golfe, coloca definitivamente o Brasil na rota do turismo de golfe no

mundo".

Favoreto acredita que o sucesso de público e os apoios institucionais serão novamente

fundamentais nas próximas edições do PGA Tour Americas: "Esses apoios trazem o público e

vice versa. Tivemos um público acima do esperado, altamente qualificado. O Campo Olímpico

lotou todos os dias do torneio, nos treinos, no Pro Am e nas finais, que foram no sábado e

domingo." E concluiu: "Ter o apoio dos Governos do Estado e do Município do Rio de Janeiro e

das Secretarias de Esportes, além da Federação e da Confederação de Golfe (FGERJ e CBGolfe)

já é um excelente ponto de partida para um evento desse porte".

Na questão esportiva, Favoreto acredita na evolução dos brasileiros: "Esse ano tivemos nove

profissionais brasileiros e dois deles, o Rodrigo Lee e o Rafael Becker, chegaram à fase final. E a

tendência é que esse número aumente, com o aumento de competidores do país."

O golfe é praticado por mais de 60 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, segundo a

CBGolfe, são cerca de 20 mil praticantes. E o potencial de engajar dezenas de vezes mais

brasileiros é alto. O esporte é excelente para quem busca manter a forma física e mental em

qualquer idade. Alia contato com a natureza, atividade aeróbica leve e fortalecimento do

tônus e da flexibilidade muscular. As caminhadas, intercaladas por tacadas, que unem rotação

do tronco e movimento dos braços, são perfeitos para recarregar as energias.

