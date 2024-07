Red Bull esclarece e diz que engenheiro ‘não falava de Verstappen’ ao usar termo ‘infantil’

Verstappen não vence desde o Grande Prêmio do Canadá (Foto: FERENC ISZA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/07/2024 - 12:00 • Budapeste (HUN)

Um dos pontos altos do GP da Hungria, realizado no domingo (21), foram os rádios acalorados entre Max Verstappen e o engenheiro Gianpiero Lambiase, que chegou a usar o termo “infantil” ao rebater uma das inúmeras reclamações do neerlandês. Christian Horner, chefe da Red Bull, no entanto, negou que a palavra tenha sido usada para se referir ao comportamento de Max.

Deste a primeira parte da corrida magiar, Max externou a insatisfação com o carro por conta de um problema nos freios. Mas a situação começou a ficar pior ao tomar undercut de Charles Leclerc e disparar contra a estratégia da Red Bull.

“É impressionante como nos deixamos ser prejudicados, fodeu completamente minha corrida”, bradou. Depois voltou com as reclamações, ainda inconformado por ter ficado na pista por mais uma volta. “Não me venha com merda, cara. Vocês me deram uma estratégia de merda, OK? E estou tentando salvar o que nos restou, porra.”

Para completar, Verstappen ainda se enroscou com Lewis Hamilton no melhor estilo 2021 e chegou a ser catapultado após toque no carro prateado. “Ele se moveu durante a frenagem!”, vociferou Verstappen, que ouviu de Lambiase: “Não vou embarcar nessa pelo rádio, é infantil.”

Após a corrida, Horner teve de fazer o papel de conciliador diante da imprensa. “O GP (como chama Lambiase) não se referia a Max naquele momento. Acho que ele estava se referindo aos outros reclamando de punições pelo rádio. Portanto, não acho que a referência ali fosse a Max”, salientou.

“Obviamente, os outros querem punições (aos rivais), já que os comissários estão ouvindo os rádios. Mas, veja, eles estão juntos há oito anos, e poderíamos ter feito algumas coisas de forma melhor na corrida, mas vamos conversar sobre isso como equipe”, seguiu.

“Acredito que todos estão vendo que precisamos achar mais desempenho. E todos estão trabalhando duro em busca disso. Portanto, quaisquer discussões que tenhamos serão a portas fechadas”, concluiu Horner.

Max Verstappen cruzou a linha de chegada em quinto e chegou a 265 pontos no Mundial de Pilotos. Com o segundo lugar, Lando Norris cortou um pouco a distância e agora está a 76 pontos do colega.

A Fórmula 1 volta já neste final de semana, de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica, o último antes das férias de verão na Europa.