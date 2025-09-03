Petrovic alfineta Estrela Vermelha por dispensa de Yago dos Santos, MVP da AmeriCup
Petrovic critica Estrela Vermelha por dispensar Yago dos Santos
A recente dispensa do armador Yago dos Santos pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, seguida de sua conquista como Jogador Mais Valioso (MVP) da AmeriCup, gerou repercussão no cenário internacional do basquete. Um dos mais contundentes a comentar o fato foi o técnico da Seleção Brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, que emitiu uma declaração em tom crítico à decisão do clube sérvio.
Tradução: "Devo admitir que ainda não estou ciente de quão forte será o Estrela Vermelha na próxima temporada, quando é capaz de dispensar o MVP do AmeriCup"
A afirmação de Petrovic evidencia a perplexidade do meio esportivo com a sequência dos acontecimentos. Yago dos Santos teve sua saída do Estrela Vermelha confirmada no final de agosto, em um movimento de mercado que já havia sido recebido com certo espanto. Poucos dias depois, o armador brasileiro apresentou um desempenho excepcional na AmeriCup, liderando a seleção ao título com médias de 17,8 pontos, 3,3 rebotes e 6,2 assistências.
Uma declaração do brasileiro pode ter causado o estopim para a decisão da equipe sérvia. Na última sexta-feira de agosto (22), em entrevista a ESPN, Yago definiu a equipe que sonha em jogar: "Real Madrid", rival direto do Estrela Vermelha na Euroliga.
Yago dos Santos foi destaque da Seleção Brasileira na AmeriCup
Essencial para a vitória do Brasil contra os Estados Unidos, Yago dos Santos voltou a ser destaque na grande final contra a Argentina, no clássico sul-americano. A impressionante atuação rendeu ao armador brasileiro o prêmio de melhor jogador da edição.
Além de ter sido eleito o Jogador Mais Valioso (MVP), o armador de 26 anos marcou presença entre os cinco escolhidos para a seleção ideal da AmeriCup.
