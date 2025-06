Ana Cristina encerra segunda semana entre as principais pontuadoras da VNL

O Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, no último domingo (22), com 100% de aproveitamento, sendo que a quarta vitória veio sobre a anfitriã Turquia, que estava invicta até então. Um dos destaques da Seleção nesta etapa, a ponteira Ana Cristina figura entre as maiores pontuadoras da competição até o momento.

Apenas na partida contra a Turquia, a jogadora de 21 anos somou mais de um set para si: foram 27 pontos contra as donas da casa. Ao todo, ela tem 162 pontos, sendo 142 de ataque, 10 de bloqueio e 10 de saque. Ana Cristina é a segunda da lista, atrás apenas da francesa Ndiaye, que pontuou 169 vezes,

A central Julia Kudiess, que havia encerrado a primeira semana entre as principais bloqueadoras da competição, assumiu a liderança em pontos no fundamento, ao lado da sérvia Hena Kurtagić, ambas com 33 pontos no fundamento. Destaque nas partidas contra Bélgica e Canadá, Julia sentiu um desconforto no joelho direito durante o aquecimento do jogo contra a Turquia e foi poupada. A atleta será reavaliada antes da viagem para o Japão para a disputa da próxima etapa.

Ana Cristina é um dos destaques da Seleção Brasileira na VNL (Foto: Volleyball World)

Quando o Brasil volta a jogar pela VNL feminina

Após a passagem por Istambul, o técnico Zé Roberto Guimarães terá um intervalo de duas semanas para preparar a Seleção Feminina para a sequência da Liga das Nações de Vôlei. O Brasil volta à quadra apenas no dia 9 de julho, em Chiba, no Japão, quando enfrenta a Bulgária. A equipe ainda terá pela frente a França e Polônia, além das anfitriãs.

O desempenho invicto na segunda semana deixou o Brasil em situação mais confortável em busca da classificação para a fase final. A Seleção subiu do quarto para o terceiro lugar, com 20 pontos, atrás de Itália e Polônia, e com dez pontos de vantagem para a Tchéquia, primeira equipe fora da zona de classificação.