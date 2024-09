Com Rebeca Andrade na disputa, veja horário e onde assistir às finais do Brasileiro de Ginástica

Rebeca Andrade foi ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado em João Pessoa (PB), teve início na categoria na última sexta-feira (20) e será concluído neste domingo (22). Entre os participantes estão as medalhistas olímpicas de Paris-2024, Rebeca Andrade, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, além de Arthur Nory e Diogo Soares, que também representaram o Brasil na última edição dos Jogos.

Rebeca Andrade é a principal atração do evento, após seu desempenho brilhante nas Olimpíadas, onde conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Apesar disso, a ginasta não competirá no solo, aparelho no qual venceu Simone Biles, garantindo o título olímpico. Segundo o treinador Chico Porath, a decisão visa poupá-la, com Rebeca participando apenas das provas de barras assimétricas e salto.

As classificatórias femininas começaram às 8h deste sábado e se estendem até as 16h25. Em seguida, os finalistas realizarão seus treinamentos, com as premiações por equipe e no individual geral ocorrendo logo após.

Confira os horários das finais do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística:

9h30 a 10h03 - Final solo 10h03 a 10h36 - Final salto feminino e cavalo com alças masculino 10h36 a 11h09 - Final barras assimétricas feminino e argolas masculino 11h24 a 12h05 - Final trave feminino e salto masculino 12h05 a 12h38 - Final solo masculino e barras paralelas masculino 12h38 - Final barra fixa masculino

Onde assistir: SporTV 2, TV Globo, Time Brasil (Youtube) e CBG (Youtube)