Pedro Scooby anuncia chegada ao OnlyFans

O surfista Pedro Scooby anunciou na última quinta-feira (6) a sua chegada ao OnlyFans. A plataforma é conhecida pela divulgação de conteúdos adultos, mas a intenção do atleta é outra. Conforme divulgado por ele, a iniciativa é motivada pelo interesse de desenvolver conteúdos exclusivos para os fãs.

A ideia do projeto é mostrar o dia a dia da preparação do surfista para competições internacionais. Neste momento, Pedro Scooby se prepara para o campeonato de ondas gigantes "Big Wave Challenge". O torneio é um dos mais tradicionais no meio da modalidade e acontece em Portugal. Além disso, o atleta também quer mostrar um pouco mais do próprio "lifestyle".

- Vou mostrar conteúdos exclusivos sobre meu lifestyle e criar uma nova conexão com o meu público. Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas até os momentos mais leves do dia a dia - disse o surfista, antes de completar.

- Não é o que vocês estão pensando. O OnlyFans contratou vários atletas pelo mundo para mostrar mais do esporte. Vocês vão ver meus treinos, meu preparo e minhas viagens incríveis - explicou.

Pedro Scooby faz parte de estratégia do Only Fans

A empresa iniciou recentemente uma forma tarefa para tentar mudar perspectiva mundial sobre os conteúdos na plataforma, famosa pelo compartilhamento de conteúdos adultos. Assim, diversos atletas foram selecionados pelo site para realizarem conteúdos exclusivos.

Kelly Blair, CEO do OnlyFans, é a responsável por liderar o projeto. Ela afirmou em uma entrevista que busca mudar a imagem da plataforma, que de acordo com ela, não vive apenas de vídeos para adultos.

Pedro Scooby não foi o primeiro atleta que aceitou participar do projeto da empresa. Além dele, o também surfista Billy Kemper, do Havaí, os brasileiros Charles do Bronxs (UFC) e Whindersson Nunes (boxe), também utilizam a plataforma.