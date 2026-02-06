Passinho, mortal e carisma: Veja como foi o desfile do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Se alguém esperava uma entrada formal e contida do Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, se enganou feio. Nesta sexta-feira (6), a delegação brasileira não apenas desfilou; ela deu um espetáculo de carisma .

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O grande momento da noite aconteceu em Milão. O porta-bandeira Lucas Pinheiro Braathen, conhecido mundialmente por sua personalidade irreverente, não se aguentou. Em um gesto que levou o estádio ao delírio, ele entregou a bandeira oficial para outro membro da comissão técnica, parou diante das câmeras e abriu o casaco oficial para exibir uma bandeira brasileira que está na parte de dentro do casaco.

➡️ Brasil e neve: uma história em evolução nas Olimpíadas de Inverno

➡️ Calendário dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno 2026; veja

➡️ Lucas Pinheiro, porta-bandeira do Brasil nas Olímpiadas de Inverno, namora atriz da Globo

Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno Milão Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi / COB)

Enquanto Lucas Pinheiro brilhava em Milão, a mais de 400 km dali, em Cortina d'Ampezzo, Nicole Silveira não ficou atrás. A estrela do skeleton repetiu o gesto de abrir o casaco para mostrar as cores do Brasil, e, logo em seguida, liderou a delegação em um "passinho" sincronizado. O contraste entre o frio dos Alpes e o calor do samba e do funk brasileiro no desfile foi o ponto alto da transmissão.

continua após a publicidade

O Time Brasil participará dos Jogos com 14 atletas e um reserva, número que representa um crescimento de 40% em relação à edição de Pequim 2022, quando o país contou com 10 competidores. As competições ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro em diversas modalidades de neve e gelo.