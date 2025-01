Papo com Helio Castroneves: NASCAR, aí vou eu!

Oi, amigos, tudo bem? Lembram-se que na semana passada disse que teria novidades? Pois é, estou muito feliz em anunciar que farei minha estreia na NASCAR. Correrei pela Trackhouse Racing PROJECT91 na Daytona 500, no dia 16 de fevereiro próximo. Usarei o Chevrolet nº 91 com as cores da Wendy's® em 2025.

Nunca nos meus sonhos mais loucos pensei que entraria em uma corrida da NASCAR e certamente não na Daytona 500 com uma equipe como a Trackhouse Racing. Esta é uma oportunidade que ninguém em sã consciência poderia recusar. Sou muito grato à Wendy's por me permitir defender suas cores, ao Justin Marks, que é o dono da Trackhouse, e todos os que fizeram isso acontecer. Gostaria que a corrida fosse amanhã.

O Justin Marks, que é um ex-piloto em dono de equipe que pensa lá na frente, criou o PROJECT91 em 2022 com a intenção de expandir o alcance global da organização ao lançar uma inscrição na Cup Series para renomados pilotos internacionais. Já participaram do programa o Kimi Räikkönen e o Shane Van Gisbergen. Agora chegou a minha vez.

Quando eu estava na Penske, não sei se já contei para vocês, pedi pelo menos três para o Roger me deixar participar de uma corrida da NASCAR, mas ele nunca deixou. Eu entendia o lado dele, pois ele tinha um grupo específico de pilotos para cada campeonato que a Penske participava, sem misturar estação. Era assim e continua assim. Mas apesar de compreender suas razões, a vontade ficou.

O nº 91 fará parte do quarteto da Trackhouse em Daytona, pois lá estarão também os titulares Daniel Suárez, Ross Chastain e Shane van Gisbergen. Já o meu chefe de equipe será o Darian Grubb, que foi o vencedor de 24 corridas na NASCAR e foi o campeão da Cup Series com Tony Stewart em 2011.

Até agora, somente o A.J Foyt e o Mario Andretti venceram a Indy 500 e a Daytona 500. Como já venci quatro Indy 500 e três 24 Horas de Daytona, uma das pautas preferidas da imprensa é especular se eu posso vencer no dia 16, dessa forma, igualar o recorde do A.J e do Mario.

Hélio Castroneves no carro da Trackhouse Racing PROJECT91 (Foto: Divulgação)

O que eu digo é que, honestamente, esperar uma vitória na minha estreia pode ser irreal e o quanto isso será um desafio, mas também sei o tipo de pessoas e equipe que a Trackhouse Racing trará para esse esforço. Mal posso esperar para chegar à sede da Trackhouse, na Carolina do Norte, para conhecer todos e me preparar para Daytona. Há muito que preciso aprender e estou pronto para começar.

E por falar em começar, vou participar também da corrida ARCA Daytona 200, que será disputada um dia antes da Daytona 500. Essa inscrição me deu a chance de participar dos dois dias de testes da pré-temporada da ARCA. Isso aconteceu nos dias 9 e 10, em Daytona. Mas não posso comentar nada porque essa coluna foi escrita antes de a pré-temporada começar.

Então, isso e muito mais serão assunto para as próximas colunas. Grande abraço, obrigado pela torcida e até lá.