Papo com Helio Castroneves: Mayer Shank Racing mandou muito bem em St. Petersburg

No jantar do domingo, 2, depois da prova de St. Petersburg, um amigo veio falar comigo e perguntou:

- E aí, Castroneves, deu muita bronca nos meninos hoje?

Eu na hora me virei surpreso para ele e respondi na lata:

- Bronca? Que nada! Os caras mandaram bem demais!

Realmente, fiquei muito orgulhoso da Mayer Shank Racing na abertura do NTT IndyCar Series, disputada no domingo passado em St. Pete, um lugar maravilhoso de onde só guardo diversas lembranças boas. Foi uma jornada competitiva e de alto nível.

Para começar, há sempre uma motivação especial quando a gente começa a temporada. Como o campeonato acontece durante seis meses, entre o finalzinho do inverno e o início do outono no Hemisfério Norte, fica todo mundo contando as horas para que tudo volte a acontecer depois da longa parada, às portas da primavera.

Há também o lado econômico da coisa. Para todas as equipes da IndyCar, independentemente do tamanho e estrutura, há dificuldades a serem suplantadas no período de inatividade por aqui, quando os traçados que usamos simplesmente “desaparecem” debaixo de tanta neve. É, de fato, uma tarefa engenhosa fazer todo o planejamento necessário.

Como as equipes são, por tradição, familiarizadas com essa realidade, elas são craques em pensar lá na frente para não deixar cair a “peteca”. De tempos em tempos, porém, a economia dá uma sacolejada, exigindo esforços adicionais. Mas, no final, tudo acaba dando certo e são só sorrisos que vemos em St. Pete.

Helio Castroneves ficou muito entusiasmado com a ótima performance de seus pilotos na abertura da IndyCar. (Foto: Penske Entertainment/Divulgação)

No campo esportivo, posso dizer que começamos muito bem. É verdade que essa prova marcou a estreia oficial de nossa parceria técnica com a Chip Ganassi Racing. Mas se aparecesse alguém sem essa informação e observasse os dois times trabalhando, poderia jurar que era tudo uma coisa só, de tão forte que já é o entrosamento e eficiente o trabalho.

Está aí uma verdade verdadeira. Tudo se encaixou de uma maneira tão natural e rápida, que o resultado positivo começou a aparecer logo de cara. Ajudou também o fato de nossos pilotos terem passagens anteriores pela Ganassi. Tanto o nosso “veterano” Felix Rosenqvist quanto o “caçula” Marcus Armstrong já foram comandados pelo Chip Ganassi em tempos bem recentes.

Na pista, nosso salto de qualidade foi muito bom. Trabalhamos bastante nos dois treinos livres, aproveitando muito bem cada entrada na pista e conseguimos colocar os dois carros no Fast Six. Felix e Marcus, nessa ordem, “compraram com porteira fechada” a segunda fila, atrás apenas do pole Scott McLaughlin (Penske) e Colton Herta (Andretti).

Como vocês sabem, são famosíssimas as largadas e relargadas em St. Pete, pois a reta é longa e a primeira curva é tão fechada que a chance de acidente é gigantesca. Acho que quase todo o grid tem uma história de perrengue para contar desse trecho. Mas, quando todo mundo estava esperando aquela confusão, nossos pilotos foram perfeitos e mantiveram as posições.

Confesso que considerei fortemente a possibilidade de a gente conquistar um pódio, principalmente depois que o Marcus liderou algumas voltas. Ele acabou tendo a corrida encurtada na volta 46, pois deu um toque no muro e a suspensão traseira esquerda quebrou. Foi uma pena, pois estava em 2º lugar, duas voltas antes, quando parou para troca de pneus e reabastecimento. Felix precisou parar faltando cinco voltas para trocar os pneus, caindo de 2º para 7º.

Como disse, fiquei muito feliz com o que aconteceu na Flórida e, obviamente, estamos ansiosos pela etapa do dia 23 agora, no The Thermal Club, na Califórnia, agora valendo pontos para o campeonato.

É isso, amigos, forte abraço a todos e até semana que vem.