Olá, amigos, tudo bem aí com a preparação para o Carnaval no intenso verão do Brasil? Espero que sim! Aqui, nosso Carnaval será na pista. Depois da intensa rodada em Daytona, que marcou minhas estreias na NASCAR e na ARCA, as atenções estão voltadas agora para a abertura do NTT IndyCar Series, que acontece neste domingo, 2, nas ruas da belíssima cidade de Saint Petersburg, na Flórida. Estarei nos pits, retomando minhas funções de sócio da equipe Meyer Shank Racing e orientador dos nossos pilotos, que nesta temporada são o sueco Felix Rosenqvist, que permanece conosco, e o neozelandês Marcus Armstrong, para quem damos as calorosas boas-vindas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como provavelmente já tenha dito para vocês por aqui, estou muito empolgado com nossa dupla de pilotos. Cada um a seu modo – e obviamente sem fazer comparação direta por causa da vivência diferente de cada um na categoria – já mostrou capacidade de trabalhar duro e para ajudar o time a conquistar, em 2025, a melhor posição da história da Meyer Shank Racing.

O veterano, por assim dizer, é o Felix. Que tem 33 anos. No cômputo geral de sua carreira, já são 96 provas disputadas e seu ponto alto foi a vitória conquistada em Road America, em 2000. Já o Marcus, com 24 anos, é o caçula do time. Ele estreia com a gente neste ano, depois de duas temporadas pela Chip Ganassi. Até aqui, soma 29 etapas e o pódio em Detroit no ano passado, com P3, foi uma conquista muito importante.

continua após a publicidade

Projeções para este ano na IndyCar são pódios

Será, também, a estreia do relacionamento técnico-desportivo entre a Meyer Shank Racing e a equipe Chip Ganassi. Mesmo antes da temporada 2025 começar com o Firestone Grand Prix of St. Peterburg, já ficou claro para a gente que essa parceria tem tudo para dar certo, pois os resultados da pré-temporada já foram muito bons. Com tantos anos na IndyCar e reunindo alguns dos principais engenheiros da categoria, estamos seguros de que foi uma escolha feliz trabalhar com a Ganassi e vai fazer diferença positiva para nós.

Apesar do meu otimismo, não podemos nos enganar. Será uma temporada de muito trabalho, haverá o manuseio de muitas informações novas e uma das minhas principais funções será a de fazer o Marcus se adaptar rapidamente e se sentir em casa na Meyer Shank Racing.

continua após a publicidade

Confesso para vocês que minhas projeções para este ano são ousadas. Precisamos voltar a vencer, frequentar os pódios com assiduidade e, principalmente, manter uma regularidade de alto nível para que tenhamos um resultado expressivo na pontuação do campeonato.

E o fã brasileiro da IndyCar, como sempre, poderá acompanhar tudo ao vivo pela TV Cultura e ESPN. São opções no sinal aberto, por assinatura e no streaming. As atividades de pista começam nesta sexta-feira, último dia de fevereiro, e a prova de 100 voltas tem largada marcada para o meio-dia, no horário da Flórida, 14h no Brasil.

É isso, pessoal. Forte abraço a todos e até semana que vem!