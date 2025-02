Olá, amigos, o mês de fevereiro chegou e com ele a contagem regressiva para minha estreia na NASCAR Cup Series. É um momento importante para mim por vários aspectos. Primeiro porque sempre quis participar da NASCAR e isso ocorre justamente numa prova histórica como a Daytona 500. Em segundo lugar porque estou tendo essa oportunidade numa equipe realmente fantástica, que é a Trackhouse Racing. Por fim, meu amor pelo automobilismo é tão grande que poder pilotar um carro novo, numa pista histórica e numa classe rainha como a Cup, só aumenta meu entusiasmo.

Mesmo sendo um rookie na categoria, vocês não fazem ideia do quanto tem sido legal esse meu envolvimento com a NASCAR. Obviamente que eu, como fã e profissional de automobilismo, já conheço o fenomenal evento que a NASCAR produz. Mas é somente estando do lado de dentro, me preparando para participar de uma prova oficial, é que estou tendo a real dimensão de tudo isso.

A parte visível para uma audiência mundial, que são as provas, é apenas um item dessa gigantesca indústria de entretenimento, desportiva, industrial e social. Passado, presente e futuro estão engajados como se fossem uma coisa só, uma força capaz de preservar a história, fazer do ‘hoje’ uma experiência inesquecível e assimilar as mais modernas e necessárias práticas para que o ‘amanhã’ esteja plenamente identificado com as novas demandas.

Esse cenário em constante evolução não fica circunscrito às fronteiras da NASCAR. Esse quadro de excelência impulsiona as equipes para um patamar impressionante, numa espécie de condição estrutural e filosófica na qual todos ganham enquanto partícipes da indústria.

A Trackhouse, por exemplo, é um colosso do esporte, apesar de ser nova, pois foi fundada apenas em 2020 pelo visionário Justin Marks, que foi piloto e, aos 43 anos, dirige tudo isso. Tendo como sócio o rapper mundialmente famoso Pitbull, a equipe está também na MotoGP. Realmente, é um orgulho fazer parte de tudo isso, mais especificamente do Project91, com patrocínio da Wendy’s.

Hélio Castroneves participará da Daytona 500 (Foto: Divulgação)

Programação - NASCAR Daytona 500

As atividades de pista da Daytona 500 começam na quarta-feira, 12, com um treino livre de 50 minutos. No mesmo dia haverá um Qualifying, no qual entra na pista um carro por vez para uma volta rápida. Mas esse Qualifying não determina o grid da Daytona 500. Vou explicar.

Na quinta, 13, serão disputadas duas corridas de classificação, as chamadas Qualifying Race 1 e 2. Ou seja, as marcas assinaladas na quarta-feira determinam o posicionamento nessas duas provas que, aí sim, formarão o grid de largada. Já a sexta-feira será reservada para outro treino livre, o último, também de 50 minutos. Depois disso, só no domingão, 16, o dia da Daytona 500.

Na sexta e sábado, 14 e 15, participarei da prova da ARCA como fase da preparação. Mas isso eu contarei na semana que vem.

Forte abraço a todos e até sexta-feira próxima.