Papo com Castroneves: o povo do Rio Grande do Sul precisa e merece nossa ajuda

(Foto: Chris Owens)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 19:57 • São Paulo (SP)

Olá, amigos! Espero que estejam todos bem.

Não poderia começar a coluna de hoje sem prestar minha mais ampla solidariedade à população do Rio Grande do Sul. O estado vive uma tragédia climática em escala alarmante, não apenas no Brasil, mas acredito que também no mundo. Antes de começar a escrever, os números já falavam em mais de 100 mortos, milhares de desabrigados e muitos ainda desaparecidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

É impossível não se emocionar com as dramáticas imagens de pessoas e animais sendo resgatados por milhares de homens e mulheres do Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícias, órgãos federais, estaduais e municipais, além de incontáveis voluntários.

➡️ Sem Thaisa, Zé Roberto define lista para a estreia da Liga das Nações

Se há uma coisa em que o brasileiro é mestre é a solidariedade - e a calamidade no Rio Grande do Sul é prova disso. Claro que, infelizmente, há exceções, mas o importante é a união quase total para salvar vidas e reconstruir o maravilhoso estado do Rio Grande do Sul.

Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Não importa se liderando ou participando de campanhas, se doando de forma pública ou anônima, se ajudando com recursos financeiros ou itens de extremíssima necessidade, como água e alimentação. Se está rezando e mandando energias positivas. Cada um que faça do seu jeito e dentro de suas possibilidades.

O realmente importante é ajudar. O Rio Grande do Sul precisa e merece esses gestos de solidariedade de todo o Brasil e até do exterior. Que Deus proteja a todos e que a vida normal, mesmo que com cicatrizes, volte o mais rapidamente possível.

Maio já chegou

Maio, o mais esperado mês do calendário da IndyCar, está em pleno vapor e, para mim, representa o meu retorno ao oval mais famoso do mundo como piloto. As atividades oficiais começam nesta sexta-feira, 10, com treinos e Qualifying para o Sonsio Grand Prix, prova no circuito misto de Indianapolis, no sábado. Já a programação oficial da 108ª Indy 400, já com a participação do Castroneves aqui, começa na terça-feira, 14.

Para a prova deste sábado, sempre com transmissão ao vivo da TV Cultura e dos canais ESPN, a Meyer Shank Racing está pronta para outro belo resultado com nossos pilotos Felix Rosenqvist e Tom Blomqvist.

A programação completa é essa, sempre no horário do Brasil:



Sexta-feira, 10 de maio

10:30 – Practice 1

14:10 – Practice 2

17:20 – Qualifying



Sábado – 11 de maio

12:15 – Warmup

16:30 – Largada para 85 voltas.



É isso, amigas e amigos. Cuidem-se e até semana que vem.