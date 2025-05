Bia Haddad é atropelada por tcheca no aberto de Roma

A tenista brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada pela tcheca Marie Bouzková na estreia do Aberto de Roma nesta quinta-feira (8). No primeiro set, a brasileira não marcou nenhum ponto; no segundo, a situação melhorou, mas não o suficiente. O jogo foi encerrado com parciais de 0/6 e 3/6.

Bouzková — que nunca havia vencido a brasileira nos quatro duelos anteriores pelo circuito profissional — entrou em quadra buscando trabalhar bem com devoluções fundas e, diante de uma atuação ruim de Bia Haddad, precisou e 1h16 para fechar o placar.

Como foi a partida de Bia Haddad

A brasileira teve um início de jogo muito ruim, cometendo muitos erros e colocando a bola em pontos fortes da tcheca, que conseguiu jogar mais em quadra, devolvendo, em especial, o segundo serviço da brasileira. Bia Haddad acabou sofrendo quatro quebras consecutivas, levando o pneu na primeira etapa e saindo em desvantagem no segundo set.

Tenista Beatriz Haddad Maia; ela sofre 14 derrotas na temporada de 2025(Foto: Paul Crock / AFP)

A reação de Bia se deu no 2º game do segundo set, trabalhando bolas paralelas e devolvendo o saque da tcheca no corpo. Assim, conquistou a quebra e confirmou seus dois games de saques seguintes de zero. A brasileira teve um baixíssimo rendimento de primeiro serviço, vencendo somente 28% deles no jogo, mas ensaiou a reação, pressionou Bouzková. Confiante e à frente no placar, a tcheca conquistou a quebra no 7º game e não perdeu mais, fechando com nova quebra.

Na sequência do torneio, Bouzkova encara a ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka.

Esta foi a 14ª derrota de Bia na temporada.

