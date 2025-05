Saiba qual o time do coração do papa Leão XIV

A Igreja Católica escolheu um novo papa. Sucessor de Francisco, Leão XIV foi apresentado nesta quinta-feira no Vaticano, após o Conclave. Pouco tempo depois do anúncio, o clube de coração do Pontífice, de 69 anos, gerou debate nas redes sociais.

Nascido nos Estados Unidos, o novo papa tem uma ligação especial com o beisebol. A emissora estadunidense ABC, foi a primeira a informar o possível clube de coração do Pontífice. Trata-se do Chicago Cubs, clube da cidade natal de Leão XIV.

A repercussão da informação do canal foi grande. Logo após a divulgação do caso, o perfil dos "Cubbies" comemorou a suposta ligação especial com a principal figura da Igreja Católica.

- Papa Leão XIV, cidadão nativo de Chicago é apontado como torcedor dos Cubs - disse a publicação do clube.

Reviravolta

A euforia dos torcedores dos "Cubbies" durou pouco. Horas após o anúncio da emissora estadunidense, o irmão de Leão XIV se manifestou publicamente e desmentiu a informação da ABC. De acordo com o parrente, o novo papa na verdade é torcedor do Chicago White Sox, rival direto de cidade dos Cubs.

Cubs x White Sox

Clubes presentes em Chicago, a rivalidade entre Cubs e White Sox vai além do beisebol. Fora dos campos, os torcedores dos times colecionam um embate regional entre os lados norte e sul da cidade presente no estado de Illinois.

Os Cubs, se encontram estabelecidos na região norte, caracterizada por ser mais nobre, enquanto o rival na sul, onde está presente a maior quantidade de guetos de Chicago.

Dentro de campo, ambas as equipes são consideradas tradicionais dentro da MLB, liga de beisebol dos Estados Unidos. Os dois clubes são centenários e colecionam três títulos nacionais cada um. O último triunfo dos White Sox aconteceu em 2005, enquanto o dos Cubs em 2016.

Vale destacar, que os Cubs são famosos por terem protragonizado uma das maiores secas de títulos dos esportes norte-americanos. O clube ficou 108 sem conquistar o campeonato nacional de beisebol, antes do triunfo em 2016. O período ficou eternizado no filme "De volta para o futuro", de 1985, que fez uma sátira com a ausência de títulos do clube.