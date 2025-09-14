Otoniel e Bianca Godoi vencem Trials e garantem vagas no SLS Select Series
Skatistas amadores conquistaram classificação em Saquarema para competição
- Matéria
- Mais Notícias
Otoniel Soares e Bianca Godoi conquistaram as vagas para o SLS Select Series Saquarema ao vencerem o Trials neste sábado (13), em Saquarema, Rio de Janeiro. A competição classificatória aconteceu na pista da Turfa Skatepark, reunindo skatistas amadores que buscavam participação no evento principal.
Saquarema recebe etapa da SLS de skate street com 30 atletas brasileiros
Mais Esportes
Rayssa Leal tem carreira brilhante no skate mundial; relembre conquistas
Mais Esportes
Legado de Paris: Rayssa Leal volta às origens no skate após medalhas
Mais Esportes
➡️ Virou futebol? Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA
Na disputa masculina, Otoniel Soares alcançou 33,60 pontos e recebeu uma nota acima de 9, entrando para o 9 Club, distinção da SLS apresentada pelo Banco do Brasil. Entre os competidores estavam Nathan Souza, Murilo Marques, Jonathan Mentex, Vinicius Costa e Elisson Ferraz do Brazil Open Ranking, além de Hangel N. J. de Santana, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Coutinho e Emanoel Zanetta Teixeira.
— Acabei manobrando legal, acertei as manobras que eu queria, passei para a próxima fase. Amanhã vou participar com os mais experientes, estou felizão pela oportunidade, vários que estarão lá já conheço. Vai ser muito bom, a energia vai ser ótima — disse Otoniel após sua classificação.
Na categoria feminina, Bianca Godoi somou 21,62 pontos em sua apresentação. A competição contou com Amanda Moreira, Manuela Moretti, Morena Clara da Silva Goes, Giovana Reis, Carolina Bandeira, Maria Luiza Gomes Perna, Mayte Pires, Nathalia C. Magalhães e Sarah Cruz.
— Persiste, não desiste, porque um dia você vai chegar. Mesmo que demore, vai ter sua vitória, vai ter o seu auge da vida. Você vai conquistar seus sonhos. Mas não desiste e segue em frente com a cabeça sempre no alto, sempre o pé no chão, por humildade, que você sempre vai conseguir chegar na sua vitória, no seu sonho. Estou muito feliz — afirmou Bianca.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Trials contou com 10 skatistas amadores de cada categoria, masculina e feminina, em busca da classificação para a disputa profissional. Com Bianca e Otoniel, o time fica completo para o SLS Select Series Saquarema, que acontece neste domingo (14) e reúne os 30 melhores skatistas do Brasil. Os participantes disputam pontos no ranking que podem garantir vagas para uma das etapas do Championship Tour 2026.
O torneio será disputado neste domingo, no Turfa Skatepark, a partir das 9h. As finais vão começar às 14h30, com transmissão ao vivo pelo sportv2. Quem não puder acompanhar pela TV, poderá assistir pelo canal da SLS no YouTube. A entrada para o evento é gratuita.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias