Otoniel e Bianca Godoi vencem Trials e garantem vagas no SLS Select Series

Skatistas amadores conquistaram classificação em Saquarema para competição

Bianca Godoi e Otoniel Soares garantem vaga no SLS Select Series (Foto: Divulgação/SLS Select Series Saquarema)
Bianca Godoi e Otoniel Soares garantem vaga no SLS Select Series (Foto: Divulgação/SLS Select Series Saquarema)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
10:00
Atualizado há 6 minutos
Otoniel Soares e Bianca Godoi conquistaram as vagas para o SLS Select Series Saquarema ao vencerem o Trials neste sábado (13), em Saquarema, Rio de Janeiro. A competição classificatória aconteceu na pista da Turfa Skatepark, reunindo skatistas amadores que buscavam participação no evento principal.

Na disputa masculina, Otoniel Soares alcançou 33,60 pontos e recebeu uma nota acima de 9, entrando para o 9 Club, distinção da SLS apresentada pelo Banco do Brasil. Entre os competidores estavam Nathan Souza, Murilo Marques, Jonathan Mentex, Vinicius Costa e Elisson Ferraz do Brazil Open Ranking, além de Hangel N. J. de Santana, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Coutinho e Emanoel Zanetta Teixeira.

— Acabei manobrando legal, acertei as manobras que eu queria, passei para a próxima fase. Amanhã vou participar com os mais experientes, estou felizão pela oportunidade, vários que estarão lá já conheço. Vai ser muito bom, a energia vai ser ótima — disse Otoniel após sua classificação.

Na categoria feminina, Bianca Godoi somou 21,62 pontos em sua apresentação. A competição contou com Amanda Moreira, Manuela Moretti, Morena Clara da Silva Goes, Giovana Reis, Carolina Bandeira, Maria Luiza Gomes Perna, Mayte Pires, Nathalia C. Magalhães e Sarah Cruz.

— Persiste, não desiste, porque um dia você vai chegar. Mesmo que demore, vai ter sua vitória, vai ter o seu auge da vida. Você vai conquistar seus sonhos. Mas não desiste e segue em frente com a cabeça sempre no alto, sempre o pé no chão, por humildade, que você sempre vai conseguir chegar na sua vitória, no seu sonho. Estou muito feliz — afirmou Bianca.

Bianca Godoi em ação nos Trials para o Select Series de Saquarema (Foto: Divulgação/SLS Select Series Saquarema)
Bianca Godoi em ação nos Trials para o Select Series de Saquarema (Foto: Divulgação/SLS Select Series Saquarema)

O Trials contou com 10 skatistas amadores de cada categoria, masculina e feminina, em busca da classificação para a disputa profissional. Com Bianca e Otoniel, o time fica completo para o SLS Select Series Saquarema, que acontece neste domingo (14) e reúne os 30 melhores skatistas do Brasil. Os participantes disputam pontos no ranking que podem garantir vagas para uma das etapas do Championship Tour 2026.

O torneio será disputado neste domingo, no Turfa Skatepark, a partir das 9h. As finais vão começar às 14h30, com transmissão ao vivo pelo sportv2. Quem não puder acompanhar pela TV, poderá assistir pelo canal da SLS no YouTube. A entrada para o evento é gratuita.

