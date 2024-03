Oscar Schmidt exalta astros estrangeiros da NBA: ‘Muito melhores que os jogadores americanos’

Oscar Schimdt segura troféu do Campeonato Brasileiro de Basquete, em 1998 (Foto: Marie Hippenmeyer / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O maior jogador de basquete brasileiro da história, Oscar Schimdt, foi enfático ao analisar os principais jogadores que atuam na NBA. Para o ex-atleta, os astros estrangeiros da liga se sobressaem, tecnicamente, em relação aos americanos.

- Eu olho para Luka Doncic, para Jokic, eu olho todos os jogadores estrangeiros... eles são muito melhores que os jogadores americanos. São muito melhores! Se você olhar o Jokic jogando... esse cara vai ganhar pela terceira vez o prêmio de Melhor Jogador - afirmou, Oscar.

Em entrevista ao canal "Pablo Torres Find Out", Oscar se mostrou impressionado com a versatilidade do pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic. Vale destacar que o sérvio já venceu dois prêmios de MVP (melhor jogador da temporada), em 2020 e 2021.

Oscar Schimdt escolheu não jogar na NBA, para defender a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

- Ele foi o cara ter triplo-duplos de média. Ele é inacreditável! Um dia eu assisti ele passando a bola para um companheiro, de costas, por cima da cabeça - completou o ex-jogador.

Oscar Schmidt é o maior pontuador da história do basquete, com 49.737 pontos. Lebron James, no entanto, está a apenas 12 pontos de ultrapassar a marca do brasileiro. O jogador do Lakers, inclusive, já se tornou o maior pontuador da história da NBA, após quebrar a marca de Kareem Abdul-Jabbar.