Um dos maiores jogadores de basquete do Brasil e do mundo de todos os tempos, Oscar Schmidt completa 66 anos de idade nesta sexta-feira (16). Aposentado das quadras há mais de 20 anos, ele ganha a vida dando palestras. E, como no basquete, ele também se destacou nessa área: Oscar é considerado o maior palestrante do Brasil, com mais 850 palestras feitas, além de ter sido indicado oito vezes para o prêmio Top of Mind de Melhor Palestrante, tendo ganhado cinco vezes.