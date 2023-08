A Seleção Brasileira já foi convocada para a disputa, com base nos da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo): atletas com índice olímpico, classificação no Ranking de Pontos (cota) e os campeões sul-americanos - desde que não haja nenhum resultado superior no Ranking Continental. Ao total, 46 atletas representarão o Brasil no Mundial, sendo 23 homens e 23 mulheres.