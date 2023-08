"Estou muito feliz que esta etapa da temporada tenha chegado. Vamos competir por semanas naquela que é minha superfície favorita e onde meu tênis flui com mais facilidade. Além disso, me sinto muito bem fisicamente e sei que meu corpo é que ele sofre tanto em quadras duras quanto pode no saibro ou na grama. Isso não significa que eu tenha que ganhar todos os jogos, longe disso. Estou ciente de que existem jogadores muito bons que podem me vencer, mas estou muito confiante no meu jogo nesta parte do ano", alertou o russo.