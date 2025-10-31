Olimpíadas de Inverno: CAS anuncia decisões sobre participação russa

Nesta sexta-feir (31), o CAS (Tribunal Arbitral do Esporte, em Inglês) anunciou duas decisões sobre a participação de atletas russos nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno Milão/Cortina, em fevereiro de 2026. Um recurso da Federação Russa de Luge (RLF) e seis atletas russos contra a Federação Internacional de Luge (FIL) foi parcialmente acolhido. No entanto, o recurso conjunto dos atletas foi rejeitado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: Fã de João Fonseca, Cicarelli fala de sua paixão pelos esportes



https://www.lance.com.br/tenis/aos-19-anos-joao-fonseca-vai-igualar-melhor-ranking-da-lenda-koch.html



Também foi rejeitado o recurso da patinadora de velocidade Daria Kachanova contra a União Internacional de Patinação (ISU) . O primeiro processo trata-se de um recurso da RLF e seis atletas russos (Aleksandr Gorbatsevich, Sofiia Mazur, Andrei Bogdanov, Iurii Prokhorov, Ekaterina Fomina e Polina Grigore) contra a FIL.



Vale lembrar que, durante seu 73º congresso, em 18 de junho, a FIL decidiu estender sua resolução de suspender a participação de atletas, treinadores e dirigentes da RLF em competições da FIL, alegando riscos à segurança das competições. Na ocasião, também ficou decidido não implementar um programa que permitia a participação de atletas russos sob o status de Atleta Neutro Individual (AIN).



Apresentado em 8 de julho, o recurso buscava anular ambas as decisões e solicitar que os atletas participassem imediatamente de eventos internacionais da FIL, incluindo o processo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Durante audiência virtual no dia 24 de outubro, o CAS ouviu o argumento da FIL de que a participação de atletas russos aumentaria o risco de incidentes causados ​​pelo público ou por outros atletas, e que sua exclusão não deveria ser uma sanção baseada na nacionalidade. A entidade considerou que a exclusão geral de atletas russos não era uma medida proporcional para atingir o único objetivo buscado pela FIL (ou seja, preservar condições seguras de competição), uma vez que medidas adicionais poderiam ser encontradas para conciliar a segurança com a participação de atletas russos.



continua após a publicidade

CAS mantém exclusão de competições da FIL



Por fim, o CAS decidiu que a exclusão de atletas da RLF das competições da FIL é mantida, mas a proibição de atletas russos que atendem aos critérios de AINs competirem é anulada.



Consequentemente, o recurso foi parcialmente acolhido. O pedido dos seis atletas para participar imediatamente de eventos internacionais foi indeferido.

Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem de 6 a 22 de fevereiro de 2026.