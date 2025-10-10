Kings League ‘invade’ Copacabana neste sábado para definir futuro da liga; confira

O universo da Kings League voltará seus olhos para o Brasil neste sábado (11). A icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, será o palco do Kickoff day, um megaevento que definirá os rumos da competição com uma série de anúncios que prometem agitar a comunidade de fãs.

O evento especial reunirá presidentes e estrelas para revelar novidades que vão desde a expansão do torneio até a premiação dos melhores jogadores da última temporada, com o Brasil tendo a chance de sediar a consagração de um de seus craques.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Veja tudo que vai acontecer no Kickoff da Kings League

Novos Presidentes, Novos Times, Novas Competições

A principal promessa é a expansão do universo Kings. O anúncio de "novos presidentes, novos times, novas competições no mundo todo" sinaliza que a liga, que já opera com sucesso na Espanha, Américas e Brasil, continuará seu projeto de globalização. A expectativa é pela revelação de quais países receberão as próximas edições da Kings League.

Kings World Cup Nations: O Mundial de Seleções

Um dos pontos mais aguardados é o detalhamento da Kings World Cup Nations. Após o sucesso da primeira Copa do Mundo de clubes, a organização agora aposta em um torneio de seleções nacionais. O evento em Copacabana deve trazer anúncios sobre o formato da competição, as nações participantes e, crucialmente, como será montada a Seleção Brasileira.

Calendário oficial da temporada

Para a alegria dos torcedores, a organização irá divulgar o calendário oficial da temporada. A publicação das datas dos "splits", playoffs e dos novos torneios internacionais é fundamental para que os fãs possam se programar para os próximos meses de competição intensa.

'Coroa de Ouro': Brasil pode ter o melhor jogador do mundo

O ponto alto da noite para a torcida local será o anúncio dos vencedores dos prêmios 'Coroa de Ouro' (Golden Crown Awards). A liga já revelou os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada 2025, com uma presença dominante do Brasil. Disputam o troféu o espanhol Carles Planas (Pio FC) e as estrelas da liga nacional Lipão (FURIA) e Kelvin Oliveira (G3X FC).