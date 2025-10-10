Ídolo do Atlético-MG treina e pode ser mais um craque na Kings League; veja

Aposentado do futebol profissional desde junho de 2023, o atacante Diego Tardelli pode estar próximo de um surpreendente retorno aos gramados. O ex-jogador de 40 anos foi visto treinando com o Dendele FC, time que disputa a Kings League Brasil, e a sua participação na competição de futebol 7, idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, é uma possibilidade real.

Diego Tardelli pode ser mais um craque a jogar na Kings League (Foto: Reprodução / Instagram)

A presença de Tardelli no treino do Dendele FC, que se prepara para a segunda edição do torneio, agitou as redes sociais e os bastidores da liga. O ídolo do Atlético-MG, campeão da Libertadores em 2013, participou normalmente das atividades com o restante do elenco, alimentando as especulações sobre um acerto para ser um dos "wildcards" da equipe.

Para a nova temporada, a Kings League Brasil introduziu uma mudança significativa no regulamento, permitindo que cada time conte com seis "wildcards", jogadores que podem ser contratados diretamente, sem a necessidade de passar pelo draft. Essa alteração abre as portas para a participação de estrelas do futebol e do entretenimento, perfil no qual Tardelli se encaixa perfeitamente.

O que pode viabilizar a presença do ex-camisa 9 não apenas em um, mas em vários jogos, é a possibilidade de um rodízio entre os wildcards. Embora o regulamento detalhado sobre a troca desses jogadores especiais ainda não tenha sido amplamente divulgado, a flexibilidade para substituições em casos de lesão ou por decisão técnica é vista como um trunfo para as equipes. A diretoria do Dendele FC, comandada pelos influenciadores Luqueta e Paulinho O Loko, estaria interessada em explorar essa opção para contar com Tardelli em momentos chave da competição.