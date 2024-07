O que falta para o Fluminense ser confirmado na próxima temporada do NBB?

Atualmente, o Fluminense só possui time de base (FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/07/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense está perto de ter uma vaga na próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). O time carioca manifestou interesse em ingressar na competição, mas ainda não confirmou oficialmente o ingresso devido a alguns fatores após reunião com a LNB.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo informações do portal “O Dia”, será preciso vencer alguns obstáculos para que o sonho se torne realidade. O maior deles é o financeiro e a busca por parceiros para viabilizar o projeto. Existe interesse de possíveis patrocinadores para captação de recursos, mas as negociações se encontram em uma fase inicial. Quem comanda o projeto do Flu é Alberto Bial, atual coordenador técnico do Fortaleza B.C.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Dessa forma, neste momento, o mais provável é que o Tricolor das Laranjeiras não participe do NBB e dispute a Liga Ouro, que serve como uma divisão de acesso para a competição. A ideia é trabalhar com a captação de recursos para formar um time competitivo para, ai sim, ingressar no Novo Basquete Brasil.

A situação é que o Fluminense já recebeu o aval positivo para disputar o NBB já nesta próxima temporada. O time carioca tem em mãos os valores de que precisa desembolsar para entrar no campeonato. As equipes devem apresentar as garantias financeiras até o dia 24 deste mês.

(FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

➡️ EUA não dá chance para Sérvia e vence mais um teste antes das Olimpíadas

Sendo assim, o Tricolor corre contra o tempo para conseguir parceiros, do contrário pode desistir em 2024-25. A ideia da LNB é anunciar as equipes participantes da próxima edição do Novo Basquete Brasil no dia 29. Espera-se que em torno de 20 clubes ingressem na competição.