EUA não dá chance para Sérvia e vence mais um teste antes das Olimpíadas

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 17/07/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao avançar para o grande torneio que se aproxima, a seleção de basquete dos Estados Unidos deixou uma impressão marcante em seu último jogo amistoso contra a Sérvia. Com uma performance destacada de Stephen Curry, os norte-americanos saíram vitoriosos com um placar de 105 a 79 neste encontro efetuado em Abu-Dhabi.

Com uma estratégia dominante e consistente, a equipe dos EUA não deixou margens para dúvidas sobre seu preparo e ambição rumo as Olimpíadas de Paris. Os atletas de elite, como LeBron James, Jayson Tatum e o destacado Curry, mostraram que estão à altura do desafio, complementados pela forte defesa de Anthony Davis.

Como foi o Desempenho de Stephen Curry no Jogo contra a Sérvia?

Stephen Curry, personificação da excelência no basquete, foi o grande nome da partida. Ajudando os norte-americanos a conquistar a vitória, Curry anotou impressionantes 24 pontos, incluindo seis acertos de três pontos, mostrando mais uma vez por que é considerado um dos melhores atiradores da história do basquete.

Anthony Davis deixou sua marca indelével na partida com uma exibição defensiva de tirar o fôlego, contabilizando seis tocos. Sua presença inabalável sob a cesta foi crucial para desencorajar os avanços sérvios, protegendo firmemente a zona defensiva dos estadunidenses.

Preparação da Seleção dos EUA para as Olimpíadas

A seleção dos EUA não dá sinais de relaxamento nos preparativos para as Olimpíadas de Paris, com amistosos agendados em Londres contra adversários fortes, como o Sudão do Sul e a Alemanha. Essas partidas serão essenciais para ajustar detalhes e consolidar estratégias antes de enfrentar os maiores nomes do basquete mundial em Paris.

Do outro lado, a equipe sérvia, apesar da derrota, possui jogos consideráveis preparados para suas estratégias em Paris. Com uma linha de jogadores talentosos como Nikola Jokic, que se destacam tanto na liga americana quanto em competições internacionais, a Sérvia é uma forte candidata a surpreender no torneio.

Com a chegada dos Jogos Olímpicos, o mundo do basquete se volta para Paris, onde novos capítulos de rivalidades históricas serão escritos, novos talentos surgirão e as nações lutarão pelo prestigioso ouro olímpico. Continuem acompanhando para mais atualizações e análises profundas enquanto caminhamos para uma das maiores competições esportivas globais.