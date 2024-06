O que é o prêmio de MVP das finais na NBA?

Nikola Jokic foi o último vencedor do MVP das finais da NBA (Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / AFP)







14/06/2024

A sigla MVP em inglês significa ‘Most Valuable Player’, traduzindo para o português, Jogador Mais Valioso. Seja no prêmio dedicado à primeira fase da NBA ou no prêmio dedicado às fases finais, a premiação elege o jogador mais valioso, para o seu time e a competição.

Apesar de significarem a mesma coisa, os prêmios avaliam a atuação dos jogadores em períodos diferentes da competição, o que na NBA muda tudo.

A eleição do MVP da NBA leva em consideração somente a temporada regular, desconsiderando os playoffs na eleição.

Já o prêmio de MVP das finais, ou o Troféu Bill Russell , considera somente os jogos da final da NBA. Em 2024, realizada entre Boston Celtics x Dallas Mavericks.

A escolha do MVP das finais é feita após o encerramento de todos os jogos das finais por meio de votação. Dez votos decidem a escolha do ‘MVP Finals’: nove votos são dados por jornalistas especializados em NBA e o voto restante é do público. Os fãs de basquete podem fazer a sua escolha do MVP das finais no site oficial da NBA, contando como o décimo jurado.