Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 15:00 • Texas (EUA) • Atualizada em 14/06/2024 - 17:56

As finais da NBA reservam sempre grandes emoções. O confronto entre Boston Celtics e Dallas Mavericks não está diferente. A série chega ao Jogo 4, novamente em Dallas, no American Airlines Center, com o placar em 3 a 0 para o time do Leste. .

O quarto jogo será nesta sexta-feira (14), às 21h30 e terá transmissão da Band, ESPN, Star+ e NBA League Pass.

O time de Boston está a uma vitória do título da liga, que garante liderança isolada do ranking de campeões da NBA. Atualmente, o time de Massachusetts tem 17, empatado com o rival californiano, o Los Angeles Lakers.

Na última partida, a franquia venceu por 106 a 99, mesmo com uma tentativa de reação de Dallas. A partida ainda terminou com o astro dos Mavericks, Luka Dončić, ejetado.

🏀 BOSTON CELTICS X DALLAS MAVERICKS

NBA FINALS 2023/24

📆 Data: 14 de junho, domingo

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🌎 Local: American Airlines Center, em Dallas, no Texas

📺 Onde assistir: ESPN, o Star+ e a Band

📆 Confira abaixo o calendário dos jogos.

Jogo 4 - Boston Celtics x Dallas Mavericks — 14 de junho, às 21h30

Jogo 5 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 17 de junho, às 21h30*

Jogo 6 - Boston Celtics x Dallas Mavericks — 20 de junho, às 21h30*

Jogo 7 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 23 de junho, às 21h00*