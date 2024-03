Brasileiro Thiago Wild domina 12º do tênis mundial e avança no Masters 1000 de Miami

Thiago Wild (Foto: Juarez Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 19:03 • Miami (EUA)

Thiago Wild, número 76 do mundo e primeiro do Brasil, voltou a jogar um grande tênis na tarde deste sábado e se classificou para a terceira rodada no Masters 1000 de Miami, nos EUA. O paranaense sacou demais para bater o americano Taylor Fritz, 12º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, após 1h11min de duração, na quadra central do Hard Rock Stadium.

Wild volta a assombrar o circuito após bater, pela segunda vez seguida, um jogador do top 15. Ele havia derrotado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, o russo Karen Khachanov, 15º colocado, mas parou na terceira rodada diante do húngaro Fabian Maroszan, 58º.

Wild alcança sua quarta vitória no torneio, no qual passou pelo qualificatório, e quarta vitória em um Masters 1000 na carreira. Ele irá buscar vaga nas oitavas de final diante do chileno Nicolas Jarry, 23º, ou do britânico Jack Draper, 42º.

O jogo

Wild teve o saque como fator preponderante no jogo que havia sido adiado na sexta-feira e começou com atraso de quatro horas neste sábado. Os dois jogadores entraram pouco depois das 15h em quadra, mas foram mandados de volta ao vestiário por conta dos problemas de umidade em um dos pontos da superfície. O público vaiou, eles voltaram 40 minutos depois, mas tiveram que esperar mais pot conta dos mesmos problemas após reclamações de Fritz.

Após uma hora de demora, o duelo começou com Wild firme no saque e presisonando na devolução até a quebra no oitavo game, fechando por 6/3 em 30 minutos. Fritz não se achou nos games de devolução.

O brasileiro saiu quebrando no segundo set com winner de backhand, abriu 2 a 0 e foi sustentando o saque com maestria. Ele cometeu três erros no oitavo game, permitiu um ponto de quebra, mas segurou bem uma boa devolução do rival, que errou na sequência. Confirmou, abriu 5 a 3, teve um match-point, mas Taylor usou bem o saque e confirmou.

O Masters 1000 de Miami é jogado sobre o piso rápido, com premiação de US$ 8,8 milhões (R$ 44 milhões).