Belfort retruca Popó e questiona condições da luta: ‘Vai pipocar?’

Luta entre celebridades do mundo da luta promete tomar grandes proporções (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Depois de Popó aceitar o desafio de lutar contra Vitor Belfort, o ex-lutador do UFC questionou as condições impostas pelo tetracampeão mundial de boxe para o combate ser realizado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Belfort optou pela exposição de pedidos que rolaram nos bastidores do confronto. A lenda brasileira do MMA reclamou do limite de peso imposto pelo agente de Popó e quis o mesmo padrão de luta que aconteceu contra Kleber Bambam.

➡️ Chumbinho faz reflexão após acidente e foca nos Jogos Olímpicos: ‘Lesões nos ensinam muito’

- É muito importante o público saber que você, o seu agente, pediu para mim bater 76 kg. Irmão, o meu agente teve quase que desligar o telefone. Falou assim, “vocês não querem lutar com o Vitor?” Se você lutou com o Bambam naquelas condições, vamos fazer as mesmas condições, irmão. A vantagem é sua, o esporte é seu, quem tem experiência é você, você que foi campeão mundial de boxe - declarou Vitor.

No clima do combate, Belfort não poupou nem a aparência do seu oponente e destacou a raiva do pugilista no vídeo em que Popó aceita o desafio.

- Primeiro, quem me desafiou primeiro foi você. Segundo, eu não falei do seu físico de maneira alguma, eu só falei que a sua harmonização não está legal, ou o botox é chinês ou foi mal aplicado. Terceiro, quando você falou, toda vez que você fala de mim, sai ira, sai raiva, sai amargura. Eu não sei o que está no seu coração, mas vamos lá. Você falou uma cambada de heresia, falou que ninguém gosta de mim, que o meu esporte. Você tem noção do que eu fiz pelo esporte do MMA? Graças a Deus, eu e os meus colegas criamos um esporte bilionário e hoje está do tamanho do boxe, e o boxe foi o esporte que a gente sempre se espelhou - declarou o ex-bicampeão Peso-Meio Pesado do UFC

Belfort contra Holyfield em luta de boxe (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Por fim, em tom provocativo, Belfort relatou sobre a necessidade da luta acontecer e do apelo do público pelo duelo.

- E aí, tu vai pipocar ou vai me enfrentar? Me deixa saber porque o povo merece essa luta, irmão. Pra finalizar, quero lembrar você, Popó, que essa luta vai parar o Brasil e é por isso que eu estou já celebrando aqui, comendo a minha pipoca, que você não vai pipocar essa luta, mas para isso não acontecer, as condições que você deu para o Bambam, você vai ter que me dar. Irmão, o Brasil merece. Então, enquanto isso, já já o segundo capítulo da novela pipocando aqui no meu canal vai acontecendo deixando vocês por dentro. Enquanto isso, confio que você vai lutar comigo, irmão. Mas lembra, você vai correr risco dessa vez. Se prepare, irmão - concluiu Vitor Belfort.