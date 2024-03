Felipe Massa vence corrida sprint da Stock Car e é líder do campeonato

Felipe Massa (Foto: Duda Bairros)







Publicada em 23/03/2024 - 18:43 • Mogi Guaçu (SP)

Felipe Massa faturou a corrida sprint neste sábado (23), no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP). O piloto da TMG Racing resistiu à pressão de Ricardo Zonta nas voltas finais e levou a terceira vitória na Stock Car, o quinto pódio em sequência. Com essa vitória, Massa soma agora 137 pontos e assume a liderança do campeonato.

A Stock Car volta à pista neste domingo (24), às 12h30 (horário de Brasília), quando acontece a corrida principal, segunda etapa do campeonato em 2024.

Saiba como foi a corrida sprint no Velocittà:

A primeira fila da corrida era toda da Blau Motorsport, com Allam Khodair em primeiro e Felipe Fraga na segunda posição. A chuva começou a apertar antes da largada em Mogi Guaçu e nada da direção de prova permitir a troca para os pneus com pista molhada.

Com bandeira verde, melhor para Khodair, que seguiu na frente. Felipe Massa subiu para a terceira posição, ultrapassando Dudu Barrichello. Gianluca Petecof foi aos boxes ao final da primeira volta com problemas.

A chuva apertava, Allam escorregou e por pouco não perdeu a liderança para o companheiro de equipe. Na abertura da volta 3, Suzuki deu uma esparramada e Zonta aproveitou, sétima posição para o aniversariante do dia.

Dudu sofreu com problemas na hidráulica e abandonou a prova. O meio do pelotão era bastante animado, com muitas trocas de posição entre eles. Guilherme Salas se enroscou com a dupla da Garra Racing, Lucas Kohl e Gabriel Robe.

Sétima volta e os boxes estão abertos para as trocas obrigatórias de pneus. Camilo, Júlio Campos, Casagrande e Zezinho Muggiati foram os primeiros a fazer seus pit-stops. Zonta, Suzuki, César Ramos e Átila Abreu foram na sequência.

Rubens Barrichello e Felipe Baptista fizeram suas trocas na volta 9. E nada dos três primeiros entrarem nos boxes. Ramos e Campos por pouco não se acharam, enquanto o #111 e o #121 não evitaram o toque. Fim de prova para o bicampeão da Stock, e a direção de prova abriu investigação sobre o ocorrido.

Na volta 13, Massa enfim fez sua parada obrigatória. Muggiati escapou na curva do sacarrolha e ficou com o carro na contramão, fim de prova para ele. O acidente atrapalhou a parada de Khodair, que se assustou com o piloto parado naquela posição.

(Foto: Rodrigo GuimarãesVibra)

Fraga entrou na volta 16 e era o último a fazer a troca. Com isso, perdeu duas posições e voltou na quarta posição, atrás de Khodair, Massa e Zonta. Mas não deu nem tempo para o #18, afinal, Massa fez a ultrapassagem em cima de Allam e assumiu a liderança.

Khodair, com problemas, foi ficando lento e abandonou. Assim, o #19 disparou na liderança da corrida, mas Ricardo Zonta não queria deixar o líder se distanciar, a diferença entre eles era de 0s8.