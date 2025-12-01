Armador da seleção de basquete valoriza 'susto' nas eliminatórias

O placar de 78 a 62 da vitória do Brasil sobre o Chile, na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, pode não traduzir a emoção dos minutos finais em quadra. Apesar de um primeiro tempo totalmente dominante no primeiro tempo, no ginásio Wlamir Marques, a seleção brasileira sofreu bastante pressão e viu uma vantagem que chegou a 20 pontos cair para apenas cinco.

O terceiro quarto foi o melhor período da seleção chilena, que venceu por 26 a 14. Após o jogo, o armador Alexey fez uma análise dos principais erros do Brasil, especialmente na fase defensiva.

— A gente preparou uma estratégia contra a defesa deles que deu muito certo no primeiro tempo, principalmente porque o aproveitamento foi muito alto, as bolas caíram, isso facilita bastante. A partir do momento que as bolas pararam de cair um pouco no segundo tempo, a gente teve que buscar outras soluções. Eles aumentaram o nível da defesa deles também e a gente teve alguns erros defensivos, isso fez com que eles vencessem da forma que eles venceram no terceiro quarto - analisou.

Mesmo assim, o jogador preferiu olhar o "copo meio cheio" e considerou importante ter o jogo do último domingo (30) como alerta de uma possível fragilidade do Brasil no fechamento da primeira janela de jogos das eliminatórias. A seleção comandada pelo técnico Aleksander Petrovic volta a jogar apenas no dia 27 de fevereiro de 2026, quando enfrenta a Venezuela.

— Eu acho que o mais importante que ficou é que não tem jogo fácil, sempre são jogos duros. E eu acho que principalmente esse segundo tempo, esse último quarto, foi uma ótima lição pra gente. Se a gente vem também e ganha de 30 pontos, de repente, na hora que precisasse de um jogo equilibrado, a gente não estaria preparado. Então foi importante também esse desafio aí pra gente estar pronto pras próximas janelas - refletiu.

As eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

Brasil e Chile integram o Grupo C, ao lado de Colômbia e Venezuela. Todas as equipes do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo que os três melhores se classificam e carregam os resultados para a segunda fase.

A partir de então, dois grupos de seis equipes são formados e a dinâmica se repete, com sete seleções garantindo as vagas à Copa do Mundo: os três primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado na classificação geral.

