Nuggets x Wolves: veja horário e onde assistir aos playoffs da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A partida entre Denver Nuggets e Minnesota Timbwewolves inaugura a segunda rodada dos playoffs da NBA. Uma das semifinais da Conferência Oeste terá seu primeiro jogo neste sábado (4), às 20h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do Amazon Prime Video e do NBA League Pass.

Com Nikola Jokic, Jamal Murray e companhia, o Denver Nuggets é considerado o grande favorito não só ao título da Conferência Oeste, mas ao da NBA. O atual campeão venceu o Los Angeles Lakers em uma série de cinco jogos e mandou para casa a dupla LeBron James e Anthony Davis. O time fará o primeiro jogo em seus domínios e contará com sua torcida para vencer o Wolves.

Se de um lado temos um favorito nato, do outro há uma equipe que construiu seu favoritismo ao longo da temporada. O Wolves terminou a fase regular da competição em terceiro lugar, apenas uma vitória atrás do próprio Nuggets e do Thunder. O jovem Anthony Edwards é o grande líder e referência técnica da equipe. Com grandes jogos dele e do resto do time, o Timberwolves aplicou um 4-0 no Suns e varreu a franquia de Phoenix.

FICHA TÉCNICA ✅

Playoffs da NBA -Semifinal da Conferência Oeste

Nuggets x Wolves

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass