Nuggets atropela Clippers em jogo sete e avança nos Playoffs da NBA

O Denver Nuggets derrotou o Los Angeles Clippers por 120 a 101, pela sétima partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada na Ball Arena, em Denver, Estados Unidos, na noite deste sábado (3), Aaron Gordon e Christian Braun lideraram a vitória do time da casa e garantiram a vaga para a semifinal da Conferência Oeste da NBA.

🏀 Como foi o jogo?

O primeiro quarto foi muito equilibrado, com as duas equipes com muito ritmo de jogo. Com uma defesa muito sólida, os Clippers terminaram na frente com 26 a 21 no placar. Mesmo com Kawhi Leonard pegando fogo, os Clippers não conseguiram administrar a vantagem no segundo quarto. Com Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray encontrando as melhores jogadas, o Denver virou a partida e terminou o primeiro tempo com 11 pontos de vantagem (58 a 47).

Na volta do vestiário, apenas uma equipe voltou para a quadra. Com um Nuggets inspirado, sendo liderado por Christian Braun, a equipe da casa desfilou nos dois quartos finais da partida. O terceiro quarto terminou com 27 pontos de vantagem para o Denver (93 a 66). No último quarto, já sem os craques do time (Kawhi Leonard e James Harden) por boa parte do período, o destino da equipe se manteve o mesmo. O jogo terminou 120 a 101 para os Nuggets. Vale ressaltar a partida muito abaixo de Harden, que marcou apenas sete pontos e deu 13 assistências.

O Denver Nuggets irá encarar o Oklahoma City Thunder, que varreu o Memphis Grizzlies. A partida entre o penúltimo campeão da NBA e o time com a melhor campanha da atual temporada regular da liga, se enfrentam pela semifinal do Oeste, na próxima segunda-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma.