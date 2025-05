NBA TV enfrenta problemas para temporada 2025/26

A temporada 2025/26 promete ser desafiadora para a NBA TV. Este será o primeiro ano do novo acordo de mídia da liga, que também terá ESPN, NBC e Amazon transmitindo as partidas. No meio disso, está o canal da própria liga, que estaria enfrentando sérios problemas de audiência.

Segundo o portal “Awful Announcing”, especializado na TV norte-americana, a NBA TV estaria sendo afetada pelo cord cutting, ou seja, o cancelamento das assinaturas de TV a cabo em favor dos serviços de streaming. Hoje, a NBA TV tem cerca de 33 milhões de assinaturas, quase metade do que tinha no início da década de 2010. Os jogos de playoffs estão batendo menos de 500 mil espectadores por jogo, enquanto a rival ESPN vai batendo os recordes.

Outro motivo que impacta diretamente na NBA TV é o fim da parceria de transmissão da liga com a Warner Bros. Discovery. O canal que pertence a própria NBA é operado pela WBD e com o fim da parceira, o futuro da TV oficial da liga, ainda é incerto.

A partir da próxima temporada, os novos contratos de mídia da NBA vão focar nos canais de streaming, deixando pouco espaço para o canal oficial da liga transmitir jogos ao vivo. Todos as partidas de playoffs, por exemplo, passarão a ser de transmissão nacional exclusiva, o que pode excluir o canal da própria liga.

Qual o futuro da NBA TV?

Hoje, a NBA TV transmite cerca de 96 jogos da temporada por ano. A partir da próxima temporada, a maioria dos jogos já estão reservados para os canais de streaming, o que pode eliminar o espaço do canal oficial da liga.

Na era dos streamings, o futuro da NBA TV segue sem definição. O canal pode acabar virando uma divulgação de reprises e conteúdo clássico, ou talvez mude para um formato digital. O que é certo, até o momento, é que seu papel nos planos de mídia da liga está por um fio.