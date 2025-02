A temporada de lançamentos da F1 2025 teve mais um capítulo nesta segunda-feira (24). Com muita expectativa, a Mercedes apresentou em mais detalhes como será o W16 para a Fórmula 1 deste ano. Poucos dias depois da revelação coletiva das pinturas, a equipe alemão complementou como será a exposição dos traços estéticos, além divulgar uma série de imagens do novo veículo.

continua após a publicidade

➡️ Pré-temporada da F1 começa nesta quarta-feira: o que é e onde assistir

A temporada 2025 é a última chance da Mercedes se reencontrar em um regulamento que está com os dias contados na F1. Com 2026 batendo à porta, assim como as novas regras, as Flechas de Prata tentam a redenção dos últimos anos, ao mesmo tempo, em que precisar superar o "doído divórcio" com Lewis Hamilton, agora piloto da Ferrari.

A principal mudança estética em relação ao W15, carro do ano passado, foi a retirada do vermelho. Enquanto o veículo de 2024 carregava o tom nas marcas da INEOS, perto do santantônio e na asa dianteira, o W16 trocou as áreas por prata e preto. Além disso, a tradicional linha verde foi expandida e agora passa pela parte externa do sidepod. Por fim, o preto ganhou um tom mais cromado do que na última temporada, como mostra as imagens divulgadas pela esquadra.

continua após a publicidade

Novo carro da Mercedes para a F1 2025 (Foto: Divulgação/Mercedes)

Expectativa dos pilotos da Mercedes para a F1 2025

Atual líder da equipe, George Russell ressaltou a energia entre os funcionários das fábricas e ressaltou a oportunidade de ter um novo companheiro em Andrea Kimi Antonelli. O veterano garantiu, ainda, que vai ajudar o italiano em seus primeiros passos na categoria.

- Sinto que 2024 foi meu ano mais forte na F1. Esta próxima temporada será a minha sétima no esporte e a quarta com a Mercedes, e estou trabalhando duro para melhorar a cada ano. Como equipe, estamos extremamente motivados para melhorar em relação à temporada passada. Há uma grande energia nas fábricas de Brackley e Brixworth, então estou ansioso para ir à pista - disse Russell, que completou:

continua após a publicidade

- Também é animador ter um novo companheiro de equipe, o Kimi, este ano. Ele é incrivelmente rápido e acho que faremos uma ótima parceria. Naturalmente, aprenderá muito na primeira temporada, mas estou ansioso para ajudá-lo a fazer isso e trabalhar juntos para impulsionar a equipe para frente.

Do outro lado da garagem, Kimi Antonelli ressaltou a ansiedade por fazer sua primeira corrida oficial na Fórmula 1. O novato fez questão de agradecer à Mercedes pelo apoio na carreira e assegurou que a relação com George Russell já é positiva.

- Estou animado para estrear na F1 este ano. É uma grande oportunidade, e sou muito grato a todos na Mercedes pela fé e confiança que depositaram em mim. Tenho trabalhado muito duro durante o inverno para estar o mais pronto possível. Agora, mal posso esperar para começar - afirmou o italiano.

- Meu foco é continuar aprendendo, ser consistente e fazer o melhor trabalho que posso para a equipe. Estou ansioso para trabalhar com George. Já estamos nos dando bem, e é ótimo ter o apoio de alguém que também passou pelo programa júnior. Ele é um piloto incrivelmente forte e, juntos, acho que formaremos uma ótima dupla - concluiu.

Mercedes chega preparada para F1 2025?

Chefe da Mercedes, Toto Wolff foi outro a falar no lançamento do W16. Animado com a dupla que formou após a saída de Lewis Hamilton, o austríaco ressaltou a experiência acumulada de George Russell e o categorizou como um piloto "capaz de competir pelo Mundial" da F1. Em relação a Kimi Antonelli, o dirigente destacou o talento, mas pregou calma em uma temporada que deve ser de adaptação.

- Estamos começando uma nova e empolgante era na história da nossa equipe e do automobilismo da Mercedes. Estamos construindo sobre o incrível legado da nossa herança, e mal podemos esperar para começar a correr. Todos na equipe, em Brackley e Brixworth, trabalharam muito durante o inverno. A última temporada foi incrivelmente competitiva na pista e, embora tenhamos conquistado várias vitórias, todos estamos focados em lutar por elas de forma mais consistente. Fizemos progressos na pré-temporada, mas só saberemos onde estamos na primeira corrida, na Austrália - admitiu Wolff.

Além das expectativas do trabalho na garagem para a temporada, o dirigente ainda aproveitou para celebrar a dupla de pilotos da Mercedes na F1 2025. Apesar da saída de Hamilton, Toto Wolff elogiou George Russell e Kimi Antonelli.

- Temos uma dupla empolgante para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Os dois pilotos passaram pela nossa academia, o que é uma validação do nosso compromisso, tanto com o apoio, quanto com o desenvolvimento de talentos. George provou que é um dos melhores pilotos do grid, capaz de competir pelo Mundial de Pilotos se conseguirmos lhe fornecer um carro capaz disso. Como o mais experiente, ele ajudará a liderar a equipe e a apoiar Kimi no seu desenvolvimento - afirmou.

- Kimi tem todo o talento necessário para alcançar grandes coisas no mais alto nível do esporte, mas esta é uma temporada de estreia e inevitavelmente haverá altos e baixos. Estamos ansiosos por essa jornada juntos e por ajudá-lo a se desenvolver ao longo do ano - finalizou Wolff.

➡️ F1 2025: saiba quais são as novidades das equipes para este ano

Mercedes vai superar a crise de 2024?

A Mercedes vive o mais próximo que se tem de uma crise desde que se tornou a equipe dominante da Fórmula 1. Do primeiro título em 2014 para cá, o quarto lugar em 2024 foi o pior desempenho do time, que tem no diretor-técnico James Allison uma figura central no desenvolvimento do novo carro. O britânico, inclusive, ressaltou que tem sido cada vez mais difícil obter ganhos, mas que o foco foi corrigir as fraquezas identificadas no último ano.

- Sendo o quarto ano de regulamento do chassi, os carros estão em uma fase mais madura. Grandes ganhos em tempo de volta são mais difíceis de conseguir, mas temos nos concentrado em fazer melhorias nas áreas que tivemos problemas no ano passado. Nosso foco foi resolver a relutância do W15 em fazer curvas lentas, juntamente com o desequilíbrio nas temperaturas dos pneus, que tornavam o carro inconsistente de sessão para sessão - explicou Allison.

- Esse foco levou a mudanças em quase todas as superfícies aerodinâmicas visíveis, nova suspensão dianteira e mais mudanças sob a pele do W16 para remediar algumas das características mais desafiadoras de seu antecessor. Estamos satisfeitos com nosso progresso durante o inverno e estamos ansiosos para descobrir onde estamos em relação aos outros - frisou.

O time de Russell e Antonelli tem contido as expectativas em cima do novo projeto. Toto Wolff já falou em "esperar os testes" e também que crê em "melhor desenvolvimento", mas que isso não deve tirar o time dos altos e baixos enfrentados nas últimas temporadas.

Novo carro da Mercedes para a F1 2025 (Foto: Divulgação/Mercedes)

Novo elenco para a F1 2025

A Mercedes, assim como a grande maioria do grid da F1, mexeu na escalação de pilotos para 2025. Só que, no caso dos prateados, foi de forma forçada: Lewis Hamilton foi para a Ferrari e fez a equipe promover, mais cedo do que planejava, a subida de Antonelli para a F1. Em paralelo, George Russell também vira o líder do time neste ano.

Aos 27 anos, George Russell agora tem uma responsabilidade ainda maior na equipe, sem a referência de Hamilton ao lado. O jovem inglês, que demonstra evolução nas últimas temporadas, agora busca maior consistência. Na carreira, o piloto tem 3 vitórias, 5 poles e 15 pódios na Fórmula 1.

Kimi Antonelli, enquanto isso, é garotão de tudo. O italiano subiu do kart com status de novo fenômeno e fez valer o hype nos primeiros anos de monopostos. Em 2022, Kimi levou os títulos da F4 Italiana e da F4 Alemã, levando posteriormente a FRECA em 2023. Em 2024, a Mercedes resolveu acelerar as coisas e fez o jovem piloto pular a F3, indo direto para a F2. Foram 2 vitórias e o sexto lugar geral com a Prema na categoria de acesso à F1.

A Mercedes venceu 8 títulos do Mundial de Construtores e outros 7 do Mundial de Pilotos entre 2014 e 2021 da F1, mas desde então encara uma queda de atuação e um jejum de conquistas. De 2022 para cá, foram apenas cinco vitórias, três delas com George Russell.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fórmula 1 retorna em março

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.