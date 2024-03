Novak Djokovic encontra Stephen Curry e troca presentes com jogador da NBA

Djokovic troca presentes com Curry (Foto: Reprodução X)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 18:53 • Los Angeles (EUA)

Ausente do Masters 1000 de Miami, na Flórida, que começa na quarta-feira, Novak Djokovic aproveitou um dia de descanso para acompanhar uma partida do Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers, em Los Angeles, na Califórnia.

O sérvio encontrou a estrela Stephen Curry e trocou presentes com ele. O número 1 do mundo do tênis lhe deu uma raquete autografada e recebeu uma camisa do jogador da NBA. O encontro foi registrado pelas redes sociais do time americano.

O sérvio perdeu na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, no começo da semana e alegou equilíbrio de agenda profissional e pessoal para não jogar o Masters 1000 de Miami. Ele perdeu do lucky-loser Luca Nardi, 123º colocado, e ainda não fez finais nesta temporada. Em seguida ele disse que o motivo para o descanso seria para reequilibrar sua agenda profissional e também a pessoal.

Novak Djokovic deu sorte dos Warriors de Curry, que venceram o duelo fora de casa por 128 a 121.

