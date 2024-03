Iga Swiatek atropela Maria Sakkari, dá pneu e é bicampeã em Indian Wells

Iga não deu chances para a grega Maria Sakkari (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 17:27 • Indian Wells (EUA)

Iga Swiatek não tomou conhecimento da grega Maria Sakkari e venceu a final de Indian Wells por 6/4 6/0 em apenas 1h08min de duração. A decisão foi o repeteco da final de 2022 também vencida pela polonesa que levanta o bicampeonato da competição.

A polonesa número 1 do mundo, fechou com chave de ouro sua campanha no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, neste domingo, e faturou o título da competição com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões).

A partida teve o controle de Iga Swiatek no começo, abrindo 3 a 0, mas Sakkari foi buscar, elevou o nível e equilibrou até o décimo game quando Swiatek quebrou, fechou por 6/4. A porteira se abriu a partir daí com ao todo oito games seguidos da polonesa dando um pneu diante da errática e dominada Maria.

Ela fatura seu 19º troféu na carreira e o sétimo nível WTA 1000 e de quebra empata o confronto geral diante contra a grega Maria Sakkari em 3 a 3.

