Norris sobrevive à chuva e é pole no GP de São Paulo da F1; Verstappen é 17º

Mesmo com chuva, a classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 foi adiante na manhã deste domingo (3), na primeira definição de grid no domingo em cinco anos. A chuva continuou, bem como a incerteza até instantes antes da atividade, mas aconteceu. Numa atividade recheada de acidentes, Lando Norris foi quem melhor respondeu às condições climáticas e conquistou a pole-position.

Norris sofreu e passou raspando pelo Q1, com uma volta anotada nos últimos instantes, mas terminou na frente tanto o Q2 quanto o Q3. Um resultado fundamental para as pretensões no campeonato, uma vez que Max Verstappen caiu no Q2 e, punido, larga somente na 17ª colocação, salvo novas punições distribuídas para outros atores da classificação.

A loucura que se instalou fez com que o grid ficasse totalmente diferente do imaginado. George Russell larga na primeira fila, após virar 0s173 mais lento que o rival da McLaren. A sequência foi extremamente chamativa. Yuki Tsunoda larga em terceiro, seguido por Esteban Ocon e Liam Lawson. Charles Leclerc põe a Ferrari na sexta colocação. Alexander Albon, Oscar Piastri, Fernando Alonso e Lance Stroll fecham o top-10. Além de Verstappen em 17º, a segunda metade do grid conta ainda com Sergio Pérez em 12º, Carlos Sainz em 13º e Lewis Hamilton, mais uma vez fora no Q1, em 15º. Foram cinco acidentes diferentes, todos causando bandeiras vermelhas, além das escapadas de pista e rodadas por toda a parte.

Confira como foi a classificação do GP de São Paulo da F1:

E teve classificação! Após o adiamento para o domingo, na sequência de duas horas de espera no sábado (2), por conta da tempestade que caiu em Interlagos, os carros alinharam para sair do pit-lane na hora marcada, 7h30. Mesmo com a chuva — e certeza de mais água ao longo de todo o dia —, pilotos e equipes estavam liberados.

A temperatura ambiente era de 20°C, enquanto todo mundo saiu mesmo com pneus de chuva extrema. Antes mesmo da bandeira verde, a Alpine já avisava a Pierre Gasly que esperava aumento da chuva em cerca de 15 minutos.

Q1: Hamilton sofre de novo, até na chuva

Assim que possível, pilotos tomaram a pista de Interlagos. Afinal, com a possibilidade de aumento importante da chuva, sempre era de se imaginar a chance da tomada de tempos ser encerrada antes da hora. Ainda nos primeiros minutos, bandeira amarela. Liam Lawson escapou da pista entre a Junção e a subida do Café. Guanyu Zhou faria o mesmo sem seguida, mas ambos somente até a área de escape.

Quem aparecia na frente após a primeira rodada de voltas era Esteban Ocon, com o tempo de 1min30s096. Apenas Valtteri Bottas não tinha volta efetuadas nos cinco primeiros minutos, enquanto Lewis Hamilton e Lance Stroll tiveram voltas canceladas. Stroll, inclusive, saiu da pista e desfilou na grama — segundos depois, deixaria novamente o traçado.

Bottas arriscou colocar pneus intermediários e até fez ótimo primeiro setor, mas passou por fora do traçado e estragou a tentativa. Ocon melhorou o tempo da dianteira, enquanto Charles Leclerc e George Russell quase se tocaram em pega digno de corrida.

Na checagem com relação à pista, Norris relatava pontos de aquaplanagem, enquanto Russell dizia com surpresa que não notara poças. O traçado até melhorava, porque os tempos começaram a cair violentamente, com Tsunoda virando 1min29s172. Leclerc apareceu em segundo, com Ocon seguindo em terceiro.

Só que, com oito minutos restantes, Franco Colapinto escapou logo no começo da volta. Já escorregava pela curva um e através do S do Senna, mas perdeu de vez na entrada da Curva do Sol. Terminou no muro e causando bandeira vermelha.

Enquanto os pilotos esperavam no pit-lane com relógio da sessão travada, Norris relatava a piora da chuva. Oliver Bearman, que enfileirava de pneus intermediários, foi puxado de volta pela Haas para recolocar os pneus de chuva extrema.

Na bandeira verde, Russell saiu driblando carros e fazendo ultrapassagens antes de entrar no traçado. Com Tsunoda, inclusive, quase causou toque.

Assim como Hamilton, Russell ainda ocupava uma das três últimas posições. Na primeira volta veloz pós-vermelha, Hamilton saltou apenas para 14º, enquanto Russell escapou no S do Senna e voltou de maneira arriscada na frente de Alexander Albon. Para sorte dele, na oportunidade seguinte, pegou vácuo atrás da Aston Martin e subiu ao segundo posto.

Quem estava ameaçado era Norris, que caiu para a zona de eliminação, mas tinha uma chance. Conseguiu melhorar para o 14º lugar, com Hamilton melhorando apenas para 15º. Mas Bottas voou no fim e sacudiu tudo, eliminando o antigo companheiro de Mercedes. Verstappen, por sua vez, virou o primeiro tempo com a última volta: 1min28s522.

Q2: Sainz e Stroll batem; Verstappen é eliminado

Havia uma janela de oito minutos sem chuva para começar o Q2. Assim, era hora de descer o pé no acelerador e Verstappen logo virou 1min27s771 para tomar controle da situação. Mas as equipes começaram a chamar os pilotos para colocar pneus intermediários.

O primeiro a fazer foi Piastri, que, na segunda e melhor volta do pneu, tomou a dianteira por 0s6. Na metade do Q2, todo mundo já utilizava os pneus de faixa verde, e Russell rodava sozinho na Curva do S. Piastri continuava a voar e andava em 1min25s179 para colocar 2s5 no tempo de Verstappen. Russell pulava para segundo, mas 1s1 defasado. Quando parecia que as voltas despencariam, outra interrupção. Desta feita, Sainz saiu da pista e foi direto no muro entre o S do Senna e o muro da saída do pit-lane.

A bandeira verde veio com pouco menos de seis minutos pela frente. Norris, que estava na zona de eliminação e precisava esquentar os pneus intermediários, ficou na frente da fila para sair logo à pista. Foi o suficiente para pular para o terceiro posto na primeira chance.

A RB já avisava Lawson que a chuva aumentaria um tanto, mas, enquanto isso, a situação do asfalto era melhor. Alonso aproveitou para subir brevemente à ponta, mas Norris melhorou ainda mais a volta que tinha anotado. Com 1min24s844, liderava a tabela.

E seria essa a realidade, porque Stroll cometeu errou muito parecido a Colapinto, perdeu controle da Aston Martin na Curva do Sul e destruiu tanto a asa dianteira quanto a traseira. Estranha foi a demora de quase um minuto entre batida e bandeira vermelha. Outra bandeira vermelha e, com pouco tempo pela frente, o Q2 não seria reiniciado.

Com isso, Verstappen acabou eliminado. O líder do campeonato abria outra volta, mas terminou mesmo fora na 12ª colocação. Graças à punição, o holandês largará na 17ª posição. Bottas ficou em 11º lugar, enquanto Pérez foi 13º. Sainz e Gasly também foram eliminados.

Por outro lado, Norris seguido por Alonso, Piastri, Lawson, Albon, Leclerc, Ocon, Russell, Stroll e Tsunoda. Lance, porém, não participaria. A questão era se as equipes conseguiriam recuperar os carros batidos para uma largada poucas horas depois.

Q3: Norris resiste à bagunça e fica com pole na F1

No início do Q3, Alonso bateu e a bandeira vermelha foi acionada. A retomada veio pouco antes das 9h para os momentos derradeiros. Mas não deu para ninguém melhorar o tempo, porque Albon perdeu o controle na primeira curva, ao fim da reta dos boxes, e arrebentou a traseira da Williams no muro. Ainda havia três minutos no relógio. Piastri e Tsunoda também passaram perto pouco antes, ambos rodando.

Lando Norris conquistou a pole position do GP de São Paulo na F1 (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Ainda restava 3min30s no relógio quando apareceu a bandeira verde. A McLaren avisava a Norris que haveria chuva para o resto do tempo e pedia para o piloto diminuir a velocidade.

Só que a pista melhorou no minuto final. Prevenido, Norris voou e garantiu a pole num dia fundamental no campeonato. Russell pulou para segundo, com Tsunoda, Ocon e Lawson na sequência. Definitivamente, um grid alucinado.