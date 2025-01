Norris revela falta de confiança em 2024, mas garante: ‘Agora posso brigar pelo título’

Lando Norris teve sua melhor campanha na Fórmula 1 com quatro vitórias e o vice-campeonato em 2024, mas não ficou satisfeito com o próprio desempenho. Embora reconheça que performou bem em algumas situações em que foi pressionado, o piloto da McLaren admitiu que faltou confiança em certos momentos e isso prejudicou a briga pelo título. Porém, o #4 reforçou que agora acredita mais nas próprias habilidades e está pronto para disputar o campeonato em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Pilotos recordistas de títulos na F1: conheça os campeões

A McLaren despontou como a força a ser batida na F1 2024 quando levou um robusto pacote de atualizações para o MCL38 no GP de Miami, etapa em que Norris venceu pela primeira vez na carreira. Mesmo com o melhor equipamento, o britânico falhou em inúmeras corridas e nem sempre conseguia se colocar na briga pela vitória. As largadas foram a maior fraqueza do #4 durante o certame.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por outro lado, Max Verstappen, que passou a sofrer com a queda de performance da Red Bull, minimizou o prejuízo e conquistou o tetracampeonato com duas corridas de antecedência. No fim, terminou a campanha com 63 pontos a mais que Norris. O piloto da McLaren admitiu que foi difícil perceber que não poderia mais brigar pelo título.

continua após a publicidade

- É difícil quando se percebe que a chance de brigar pelo título acabou. É isso que eu faço desde criança, é tudo o que eu quero fazer. Então, assim que essa vela se apaga, dói. Foi um ano em que, na verdade, tive muito orgulho do meu desempenho. Tive um bom desempenho quando estava sob pressão e entreguei bons resultados quando foi possível - disse Norris ao Back at Base, podcast da BBC F1.

- Cometi meus erros, mas aprendi muito com eles. Então, se entrarmos na próxima temporada com um carro competitivo, acredito que sou um piloto bom o suficiente e tenho o que é preciso para vencer - seguiu Lando.

continua após a publicidade

Além das inúmeras falhas, sobretudo nas largadas, Norris admitiu que, mesmo partindo para a sexta temporada consecutiva, ainda não tinha total confiança no próprio potencial. No entanto, revelou que aprendeu com os erros e agora é um piloto mais confiante. Por isso, crê que a briga pelo campeonato é possível desde o início de 2025.

Lando Norris venceu o último Grande Prêmio de 2024 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

- Estou animado para entrar em 2025 sabendo que aprendi muito, melhorei muito e estou pronto para lutar contra todos. Confiança é algo com que sofri no passado. E provavelmente eu só adquiri essa confiança na última temporada. Agora posso dizer que sou bom o suficiente para brigar pelo título - finalizou Norris.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.