Leclerc só de olho em Barcelona: como encarou ter teste cancelado por batida de Hamilton?

A badalada semana de testes que a Ferrari empreendeu nos últimos dias, na pista do Circuito Catalunha-Montmeló, em Barcelona, terminou na última quinta-feira, com os reservas Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic desfilando no traçado, conforme combinado previamente. Para os títulos, porém, a coisa acabou um dia antes e de maneira conturbada: com acidente de Lewis Hamilton, que impediu a ida de Charles Leclerc à pista.

Hamilton bateu no setor final da pista de Barcelona após passar por ondulação no asfalto, algo que a Ferrari enxerga como única coisa da perda de controle enquanto o veterano estreante testava, liberado pela equipe, os limites do carro. A batida causou danos importantes no chassi e na suspensão dianteira após a colisão frontal.

Como o teste faz parte do chamado TPC (teste de carros antigos, na sigla em inglês), os pilotos andavam no bólido da temporada 2023, para o qual a Ferrari tem quantidade enorme de peças sobressalentes. No fim das contas, a equipe até conseguiu reparar o carro ainda na quarta-feira, mas as horas perdidas acabaram por custar muito para Leclerc.

O motivo é que o carro ficou pronto apenas no fim da tarde, conforme a luz natural começou a cair. Leclerc, que assumiria o carro para o turno vespertino, ficou fora. Como apenas os reservas andariam na quinta-feira, Leclerc terminou por andar apenas na terça.

Entretanto, de acordo com o portal italiano AutoRacer, Leclerc não se importou muito com a situação. Diferente de Hamilton, que ainda tem de entender os sistemas e mecanismos com o carro e o motor da Ferrari, além de entrar em simbiose com o restante da equipe, para Leclerc o teste significa pouco. Afinal, indo para a sétima temporada pela Ferrari, Leclerc conhece muito bem o carro e o time. Para ele, tratava-se apenas de uma possibilidade de tirar a poeira.

Ainda segundo o veículo, Leclerc sabe que tem mais um dia de TPC na temporada – cada equipe tem quatro destes por ano para os pilotos titulares – e pode repor, seja antes do campeonato começar ou durante.

Charles Leclerc está na Ferrari desde 2019 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Além disso, é importante frisar que o acidente de Hamilton tem impacto zero no teto orçamentário, já que as partes sobressalentes estavam prontas há ao menos 1 ano e meio. Como se trata de um teste previsto por regra, nada que preocupe.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.