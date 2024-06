Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/06/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada na Red Bull após o GP do Canadá, realizado no último domingo. Ao falar sobre a atual disputa direta contra a Ferrari, o piloto afirmou que a McLaren tem tudo para continuar indo para cima, já que “ter dois pilotos que não cometem erros” é o ponto forte do momento.

Norris terminou a corrida em Montreal em segundo e chegou a brigar pela vitória contra Max Verstappen, mas as chamadas de boxes do time de Woking acabaram comprometendo a estratégia, enquanto os taurinos não titubearam. Depois, durante a coletiva de imprensa, falou sobre a briga atual pelo posto de segunda força da temporada 2024 da Fórmula 1.

— Para ser sincero, no momento, acho que está entre Ferrari e nós, então continuaremos indo para cima, e esse é um dos nossos maiores pontos fortes agora. Temos dois pilotos na McLaren que não cometem erros e tiram praticamente tudo do carro em todo fim de semana — acrescentou.

(Foto: Rudy Carezzevoli /AFP)

— Sim, é raro, não há muitas equipes no grid que tenham isso. Então, para nós, é algo a mais que podemos fazer contra a Ferrari. Novamente, fomos mais consistentes neste fim de semana. Eles cometeram alguns erros e tiveram um pouco mais de dificuldades por algum motivo — completou, aproveitando para dar aquela alfinetada na Red Bull.

— No final das contas, acho que é melhor ter dois pilotos do que um, digo, no caso de Max. Então, estamos fazendo um bom trabalho, mas ainda precisamos continuar avançando e tentar trazer mais atualizações e coisas assim — frisou.

— Com a adesão da Mercedes, será mais difícil marcar grandes pontos como fizemos hoje — pontuou, referindo-se à boa performance dos carros de George Russell, terceiro colocado, e Lewis Hamilton, quarto, à frente de Oscar Piastri.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.