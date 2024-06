Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/06/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ferrari quer esquecer o pesadelo vivido no GP do Canadá e já trabalha para retomar o ritmo para brigar pela vitória no GP da Espanha, daqui a duas semanas. A equipe teve problemas no carro de Charles Leclerc e viu Carlos Sainz errar e abandonar a prova. Com isso, saiu marcar qualquer ponto, num domingo de imensa decepção. Agora, a ideia é recuperar o tempo — e os pontos — perdidos já em Barcelona.

— O ritmo foi forte na sexta-feira, e as condições no sábado foram complicadas. No início, tudo deu errado e espero que tenhamos vivido todas dificuldades da temporada no mesmo fim de semana — lamentou o chefe do time italiano, Frédéric Vasseur, ao diário AS, da Espanha.

Como efeito do drama vivido em Montreal, a Ferrari resolveu acelerar os processos internos e adiantar atualizações para antes do esperado. A equipe liderada pelo diretor-técnico Enrico Cardile trabalhava com a meta de chegar com um novo pacote de atualizações para o GP da Inglaterra, em Silverstone — o primeiro pacote de mudanças foi instituído no GP da Emília-Romanha, em Ímola. Agora, porém, o plano é outro: preparar um novo assoalho já para a próxima prova do calendário.

De acordo com o portal italiano Formu1a.uno, a equipe espera aumentar aproximadamente dez pontos de eficiência na carga aerodinâmica com o novo assoalho. É justamente o que a equipe mira para melhorar a relação do carro com a otimização do uso dos pneus.

(Foto: CLIVE ROSE/ AFP)

Apesar dos problemas, Vasseur lembrou que ainda há muito tempo para voltar à briga na Fórmula 1.

— Em Mônaco, foi um fim de semana difícil para a Red Bull, e este fim de semana foi um fim de semana difícil para nós. Teremos finais de semana difíceis, mas temos de ter em mente que ainda temos 15 ou 16 corridas pela frente. É quase como uma temporada de 2018 ou 2017, fazendo 15 ou 16 corridas por ano. Ainda temos um campeonato pela frente. Certamente teremos corridas complicadas e teremos bons finais de semana. O mais importante é manter a mesma vontade, continuar desenvolvendo e resolvendo os problemas —

— Não somos campeões mundiais depois de um bom fim de semana e não estamos em lugar nenhum depois de um fim de semana difícil. Voltaremos à Espanha e retomaremos o ritmo — prometeu o francês.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.