O Noche UFC deste sábado, 13 de setembro, é uma celebração do espírito mexicano nas artes marciais, mas é o Brasil que tomará conta do octógono mais famoso do mundo. Nada menos que oito atletas brazucas estarão em ação, incluindo dois na luta principal: Diego Lopes enfrenta Jean Silva para resolver uma grande rivalidade surgida nos últimos tempos.

continua após a publicidade

➡️ Noche UFC: Rivalidade brasileira lidera evento 'mexicano'

➡️ Clima hostil entre brasileiros marca pesagem do Noche UFC

➡️ Noche UFC: Oito brasileiros em ação: onde assistir



Além de Lopes e Silva, o Brasil também será representado por Rodrigo Sezinando (que disputou a final do TUF 33 no peso meio-médio), Alice Pereira (a mulher mais jovem a lutar no UFC), Alessandro Costa, Amanda Lemos, Joaquim Silva e Diego Ferreira.

Acompanhe todos os principais momentos do Noche UFC AO VIVO no LANCE! - Atualização: o evento começou com Sezinando sendo nocauteado pelo ucraniano Daniil Donchenko, ainda no primeiro round.

continua após a publicidade

ORDEM DAS LUTAS DO NOCHE UFC

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card preliminar — a partir de 16h

1 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Daniil Donchenko (UCR) venceu Rodrigo Sezinando (BRA) por nocaute técnico ainda no primeiro round.

O brasileiro errou um golpe e, na sequência, não aguentou a trocação com o adversário.

continua após a publicidade

2 - Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) derrotou Alice Pereira (BRA) por decisão dividida dos juízes



3 - Peso mosca (até 56,7kg): Alden Coria (EUA) derrotou Alessandro Costa (BRA) por nocaute técnico no terceiro round

4 - Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) aplicou um golpe baixo em Sedriques Dumas (EUA) e a luta terminou empatada (no contest)

5 - Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)

6 - Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

7 - Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

8 - Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Card principal — a partir de 19h

9 - Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

10 - Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

11 - Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltzfus (EUA)

12 - Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

13 - Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

14 - Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte