Cotovelada de Diego Lopes em Jean Silva chama atenção no UFC: ‘Brutal’

Dois brasileiros decidiram a luta principal do Noche UFC, evento realizado nualmente para homenagear o espírito mexicano nas artes marciais, neste sábado (13). Com direito a uma belíssima cotovelada, Diego Lopes derrotou Jean Silva na grande decisão dos pesos pena.

Os torcedores presentes puderam presenciar uma luta bastante movimentada entre os brasileiros no UFC. O confronto colocou a frente dois lutadores que criaram uma grande rivalidade nos últimos tempos. Durante um contra-ataque, Diego acertou uma linda cotovelada em Jean Silva e derrotou o rival brasileiro na grande decisão.

Nas redes sociais, torcedores mundo afora comemoram a vitória do brasileiro. Para um dos internautas, o golpe do brasileiro foi brutal. Confira abaixo.

Tradução: Eu disse a vocês, é nível Diego Lopes x Jean Silva nos segundos finais do Round 2

Até a luta deste sábado (13), Jean Silva havia vencido cinco concorrentes e estava invicto no UFC. Já Diego Lopes perdeu uma decisão justa, mas equilibrada para Volkanovski, e pode garantir uma revanche com sua performance na vitória contra o oponente brasileiro.

Os brasileiros são dois dos atletas mais explosivos e talentosos do MMA mundial. Um duelo entre lutadores tão dinâmicos era esperado há bastante tempo. Com a vitória, Diego Lopes entra na briga para ser o desafiante do campeão Alexander Volkanovski, adversário que o derrotou recentemente.

Noche UFC celebra o espírito mexicano nas artes marciais

Ring girls à caráter para o Noche UFC (Foto: Instagram UFC Español)

Anualmente, o Ultimate celebra o espírito mexicano nas artes marciais com um evento especial. No último ano, o UFC gastou mais de R$100 milhões para fazer um show na Sphere, uma arena em Las Vegas com possibilidades diferentes de imersão para o fã, que rendeu diversos elogios e premiações para as equipes de produção do UFC.

Neste ano, a comemoração é mais comedida, mas o card é recheado de mexicanos. A começar pela luta principal: radicado no México há anos, Diego Lopes se considera meio mexicano, meio brasileiro e representa as duas nações oficialmente.

Além dele, o Noche UFC deste sábado terá Montserrat Rendon, Jesus Aguilar, Santiago Luna, Rafa Garcia e David Martinez representando o México. Atletas como Tatiana Suarez e Kelvin Gastelum são de origem latina, e Claudio Puelles (Peru), Rob Font (Porto Rico), José Daniel Medina (Bolívia), são os outros latinos - sem contar os brasileiros, claro.