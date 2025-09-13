Cotovelada de Diego Lopes em Jean Silva chama atenção no UFC: ‘Brutal’
Brasileiros decidiram a luta principal do Noche UFC
- Matéria
- Mais Notícias
Dois brasileiros decidiram a luta principal do Noche UFC, evento realizado nualmente para homenagear o espírito mexicano nas artes marciais, neste sábado (13). Com direito a uma belíssima cotovelada, Diego Lopes derrotou Jean Silva na grande decisão dos pesos pena.
No fim, Joaquim Silva salva card preliminar do Noche UFC para brasileiros
Mais Esportes
Diego Lopes vence Jean Silva com nocaute espetacular no Noche UFC; vídeo
Mais Esportes
Noche UFC: rivalidade brasileira lidera evento ‘mexicano’; veja detalhes
Mais Esportes
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Os torcedores presentes puderam presenciar uma luta bastante movimentada entre os brasileiros no UFC. O confronto colocou a frente dois lutadores que criaram uma grande rivalidade nos últimos tempos. Durante um contra-ataque, Diego acertou uma linda cotovelada em Jean Silva e derrotou o rival brasileiro na grande decisão.
Nas redes sociais, torcedores mundo afora comemoram a vitória do brasileiro. Para um dos internautas, o golpe do brasileiro foi brutal. Confira abaixo.
Tradução: Eu disse a vocês, é nível Diego Lopes x Jean Silva nos segundos finais do Round 2
Até a luta deste sábado (13), Jean Silva havia vencido cinco concorrentes e estava invicto no UFC. Já Diego Lopes perdeu uma decisão justa, mas equilibrada para Volkanovski, e pode garantir uma revanche com sua performance na vitória contra o oponente brasileiro.
Os brasileiros são dois dos atletas mais explosivos e talentosos do MMA mundial. Um duelo entre lutadores tão dinâmicos era esperado há bastante tempo. Com a vitória, Diego Lopes entra na briga para ser o desafiante do campeão Alexander Volkanovski, adversário que o derrotou recentemente.
Noche UFC celebra o espírito mexicano nas artes marciais
Anualmente, o Ultimate celebra o espírito mexicano nas artes marciais com um evento especial. No último ano, o UFC gastou mais de R$100 milhões para fazer um show na Sphere, uma arena em Las Vegas com possibilidades diferentes de imersão para o fã, que rendeu diversos elogios e premiações para as equipes de produção do UFC.
Neste ano, a comemoração é mais comedida, mas o card é recheado de mexicanos. A começar pela luta principal: radicado no México há anos, Diego Lopes se considera meio mexicano, meio brasileiro e representa as duas nações oficialmente.
Além dele, o Noche UFC deste sábado terá Montserrat Rendon, Jesus Aguilar, Santiago Luna, Rafa Garcia e David Martinez representando o México. Atletas como Tatiana Suarez e Kelvin Gastelum são de origem latina, e Claudio Puelles (Peru), Rob Font (Porto Rico), José Daniel Medina (Bolívia), são os outros latinos - sem contar os brasileiros, claro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias