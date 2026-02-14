Lucas Pinheiro lidera primeira bateria do slalom gigante

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen brilhou na primeira descida do slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno. Neste sábado (14), ele assumiu provisoriamente a liderança da prova no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio, e volta à pista mais tarde para a decisão. Além de Lucas, o Brasil foi representado também por Giovanni Ongaro, que ficou em 47º lugar.

O slalom gigante é disputado em duas descidas, e o resultado final é definido pela soma dos tempos obtidos em cada uma delas. A decisão acontece no mesmo local, a partir das 9h30 (horário de Brasília).

Voando na estreia

Na primeira descida, Lucas foi o primeiro a encarar a pista — e também o primeiro a estabelecer o tempo de referência entre os 81 competidores. Nem mesmo os principais favoritos conseguiram superar sua marca de 1min13s92. Atual número 2 do mundo, o brasileiro fez uma largada agressiva, atacou as curvas com precisão e manteve velocidade consistente em todos os setores, demonstrando alto nível técnico e controle absoluto da linha.

O líder do ranking mundial, Marco Odermatt, principal candidato ao ouro, ficou 95 centésimos atrás de Braathen, reforçando o impacto da performance do brasileiro.

Na segunda descida, por ter o melhor tempo na primeira, Lucas largará na 30ª posição — um cenário que aumenta a tensão. Com o desgaste natural da pista, marcada por buracos e irregularidades após a passagem dos primeiros atletas, o desafio se torna ainda maior. Na bateria inicial, vários competidores enfrentaram dificuldades, com perda de equilíbrio e até quedas.

Demonstrando maturidade e técnica refinada, Braathen soube administrar as condições adversas, manteve ritmo competitivo e assegurou-se entre os primeiros colocados, chegando à final na liderança provisória.

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Em busca de um feito inédito

Braathen agora retorna à pista para tentar confirmar um resultado histórico para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Até hoje, o melhor desempenho do país segue sendo o 9º lugar de Isabel Clark no snowboard cross dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006.

Se confirmar o desempenho, Lucas poderá conquistar a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil.

