menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Lucas Pinheiro lidera primeira bateria do slalom gigante

Brasileiro está na grande final, marcada para às 9h30 (de Brasília)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/02/2026
07:48
Atualizado há 3 minutos
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
imagem cameraO brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen brilhou na primeira descida do slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno. Neste sábado (14), ele assumiu provisoriamente a liderança da prova no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio, e volta à pista mais tarde para a decisão. Além de Lucas, o Brasil foi representado também por Giovanni Ongaro, que ficou em 47º lugar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O slalom gigante é disputado em duas descidas, e o resultado final é definido pela soma dos tempos obtidos em cada uma delas. A decisão acontece no mesmo local, a partir das 9h30 (horário de Brasília).

🤑⛷️ Aposte no Lucas para levar a primeira medalha para o Brasil! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Voando na estreia

Na primeira descida, Lucas foi o primeiro a encarar a pista — e também o primeiro a estabelecer o tempo de referência entre os 81 competidores. Nem mesmo os principais favoritos conseguiram superar sua marca de 1min13s92. Atual número 2 do mundo, o brasileiro fez uma largada agressiva, atacou as curvas com precisão e manteve velocidade consistente em todos os setores, demonstrando alto nível técnico e controle absoluto da linha.

O líder do ranking mundial, Marco Odermatt, principal candidato ao ouro, ficou 95 centésimos atrás de Braathen, reforçando o impacto da performance do brasileiro.

continua após a publicidade

Na segunda descida, por ter o melhor tempo na primeira, Lucas largará na 30ª posição — um cenário que aumenta a tensão. Com o desgaste natural da pista, marcada por buracos e irregularidades após a passagem dos primeiros atletas, o desafio se torna ainda maior. Na bateria inicial, vários competidores enfrentaram dificuldades, com perda de equilíbrio e até quedas.

Demonstrando maturidade e técnica refinada, Braathen soube administrar as condições adversas, manteve ritmo competitivo e assegurou-se entre os primeiros colocados, chegando à final na liderança provisória.

➡️ Nicole Silveira fecha primeiro dia em 12º no skeleton
➡️ Dia de Brasil nas pistas das Olimpíadas de Inverno neste sábado; veja onde assistir

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Em busca de um feito inédito

Braathen agora retorna à pista para tentar confirmar um resultado histórico para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Até hoje, o melhor desempenho do país segue sendo o 9º lugar de Isabel Clark no snowboard cross dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006.

Se confirmar o desempenho, Lucas poderá conquistar a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias