AO VIVO: acompanhe a final do slalom gigante com Lucas Pinheiro

Como o brasiliero terminou em primeiro lugar, será o 30° a descer

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 14/02/2026
09:06
Atualizado há 0 minutos
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen fez história no slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno. Neste sábado (14), ele assumiu provisoriamente a liderança da prova no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio. Agora, ele parte para a segunda parte da prova, que pode consagrar a primeira medalha do Brasil na história da competição. O também brasileiro Giovanni Ongaro terminou em 35º com 1m19s95. Acompanhe a prova!

Primeiros cinco colocados

    1.
  1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) - 1:13.92s
    2. 2.
  2. Marco Odermatt (SUI) - 1:14.87s
    3. 3.
  3. Loic Meillard (SUI) - 1:15.49s
    4. 4.
  4. Thomas Tumler (SUI) - 1:15.81s
    5. 5.
  5. Leo Anguenot (FRA) - 1:15.83s

AO VIVO: LAIDLAW Harry (Austrália) - 1:13.38 - soma: 2:31.90

  • SARCHETT Ryder (EUA) - 1:11.39 - soma: 1:11.39
  • POHJOLAINEN Jesper (Finlândia) - 1:12.10 - soma: 2:30.87
  • VAI COMEÇAR!

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Voando na estreia

Na primeira descida, Lucas foi o primeiro a encarar a pista — e também o primeiro a estabelecer o tempo de referência entre os 81 competidores. Nem mesmo os principais favoritos conseguiram superar sua marca de 1min13s92. Atual número 2 do mundo, o brasileiro fez uma largada agressiva, atacou as curvas com precisão e manteve velocidade consistente em todos os setores, demonstrando alto nível técnico e controle absoluto da linha.

O líder do ranking mundial, Marco Odermatt, principal candidato ao ouro, ficou 95 centésimos atrás de Braathen, reforçando o impacto da performance do brasileiro.

Na segunda descida, por ter o melhor tempo na primeira, Lucas largará na 30ª posição — um cenário que aumenta a tensão. Com o desgaste natural da pista, marcada por buracos e irregularidades após a passagem dos primeiros atletas, o desafio se torna ainda maior. Na bateria inicial, vários competidores enfrentaram dificuldades, com perda de equilíbrio e até quedas.

Demonstrando maturidade e técnica refinada, Braathen soube administrar as condições adversas, manteve ritmo competitivo e assegurou-se entre os primeiros colocados, chegando à final na liderança provisória.

