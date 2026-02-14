AO VIVO: acompanhe a final do slalom gigante com Lucas Pinheiro

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen fez história no slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno. Neste sábado (14), ele assumiu provisoriamente a liderança da prova no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio. Agora, ele parte para a segunda parte da prova, que pode consagrar a primeira medalha do Brasil na história da competição. O também brasileiro Giovanni Ongaro terminou em 35º com 1m19s95. Acompanhe a prova!

continua após a publicidade

Primeiros cinco colocados

1 . Lucas Pinheiro Braathen (BRA) - 1:13.92s 2 . Marco Odermatt (SUI) - 1:14.87s 3 . Loic Meillard (SUI) - 1:15.49s 4 . Thomas Tumler (SUI) - 1:15.81s 5 . Leo Anguenot (FRA) - 1:15.83s

AO VIVO: LAIDLAW Harry (Austrália) - 1:13.38 - soma: 2:31.90

SARCHETT Ryder (EUA) - 1:11.39 - soma: 1:11.39

POHJOLAINEN Jesper (Finlândia) - 1:12.10 - soma: 2:30.87

VAI COMEÇAR!

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🤑⛷️ Aposte no Lucas para levar a primeira medalha para o Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre, em 14 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)]

Voando na estreia

Na primeira descida, Lucas foi o primeiro a encarar a pista — e também o primeiro a estabelecer o tempo de referência entre os 81 competidores. Nem mesmo os principais favoritos conseguiram superar sua marca de 1min13s92. Atual número 2 do mundo, o brasileiro fez uma largada agressiva, atacou as curvas com precisão e manteve velocidade consistente em todos os setores, demonstrando alto nível técnico e controle absoluto da linha.

continua após a publicidade

O líder do ranking mundial, Marco Odermatt, principal candidato ao ouro, ficou 95 centésimos atrás de Braathen, reforçando o impacto da performance do brasileiro.

Na segunda descida, por ter o melhor tempo na primeira, Lucas largará na 30ª posição — um cenário que aumenta a tensão. Com o desgaste natural da pista, marcada por buracos e irregularidades após a passagem dos primeiros atletas, o desafio se torna ainda maior. Na bateria inicial, vários competidores enfrentaram dificuldades, com perda de equilíbrio e até quedas.

continua após a publicidade

Demonstrando maturidade e técnica refinada, Braathen soube administrar as condições adversas, manteve ritmo competitivo e assegurou-se entre os primeiros colocados, chegando à final na liderança provisória.