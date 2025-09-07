A tenista brasileira Thaísa Pedretti foi eliminada pela francesa Yasmine Mansouri por 2 sets a 0, neste domingo (7), pela segunda fase qualificatória para o SP Open. A vitória daria a tenista uma das quatro vagas restantes para o torneio e iria igualar o recorde de número de tenistas brasileiras na chave de um torneio de elite do tênis feminino.

Disputam as chaves de Simples e Duplas:

Bia Haddad Maia

Laura Pigossi

Ana Candiotto

Victoria Barros

Nauhany Silva

Disputam apenas a chave de Simples:

Carolina Meligeni Luiza Fullana Pietra Rivoli

Disputam apenas a chave de Duplas:

Luisa Stefani

Ingrid Martins

As últimas vezes que o Brasil teve mais de sete representantes, no simples, em um torneio feminino desse nível foi em 1988 no Guarujá e em 1993 em Curitiba.

Predetti durante SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Veja o chaveamento

O SP Open começa com 32 atletas na chave principal de simples, que será disputada entre os dias 8 e 9 de setembro. São 28 jogadoras já garantidas, enquanto outras 16 disputaram as quatro últimas vagas na fase de qualifying.

Chaveamento SP Open (Foto: Divulgação de Instagram SP Open)

Bia Haddad se emociona por jogar em São Paulo

A tenista Bia Haddad Maia vê o evento como uma oportunidade de aproximar o tênis do público.

— Acho que a primeira coisa que eu penso é o quão duro é ter um ambiente, uma formação que possa inspirar as meninas, os meninos, os jovens. Criar um contato com as jogadoras que hoje estão no circuito, com crianças que sonham em estar jogando Grand Slams. Com certeza, faz a diferença para inspirar, e hoje eu estou nessa cadeira e na quadra. Eu sabia que era uma semana especial para mim, para todas as pessoas, meninas, minha família e todo mundo que envolve o torneio, o tênis brasileiro — comentou.